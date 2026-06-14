尼克隊53年來首冠 紐約市18日彩帶遊行 全市市政大樓點亮藍橘燈光

尼克拿下NBA總冠軍，紐約球迷欣喜若狂。(美聯社)

紐約尼克隊 在NBA總決賽中以4:1擊敗聖安東尼奧馬刺隊，贏得53年以來的首個總冠軍。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)宣布，將於18日(周四)為尼克斯隊舉辦盛大的彩帶遊行，慶祝勝利。這場遊行或將成為紐約歷史上規模最大的遊行。根據市政府最新透露的細節，遊行將於上午十時在砲台公園(Battery Park)開始，沿著百老匯大道，又稱英雄峽谷(Canyon of Heroes)向北行進，最終抵達市政廳。遊行結束後，市長曼達尼將在市政廳廣場主持冠軍慶祝活動和「城市之鑰」(Key to the City)授予儀式。

這是尼克隊自1973年以來獲得的首個NBA總冠軍，這也是紐約市 歷史上第一次為尼克隊舉行盛大的彩帶遊行。市長曼達尼表示，這體現了紐約這座城市永不放棄的精神。曼達尼說，「我今天早上讀到一篇文章，文章裡提到，在我們這座城市的歷史上，這種團結往往出現在悲劇時刻，而如今這種團結卻源於喜悅，真是太美好了」。

「英雄峽谷」彩帶遊行歷來是紐約市規模最大的慶祝活動，包括二戰勝利、阿波羅11號登月，以及紐約洋基隊贏得世界大賽的冠軍等，現在輪到尼克隊了。

官方尚未公布預計的遊行人數，但以往遊行中人數最多的一次據估計是1991年歡迎海灣戰爭歸來部隊的遊行，當時吸引了近500萬人。其他一些英雄峽谷的遊行，比如1969年阿波羅11號登月、1962年為宇航員格倫(John Glenn)舉行的遊行，以及1951年為麥克阿瑟將軍(Gen. Douglas MacArthur)舉行的遊行都吸引了大約400萬人參加。

市長曼達尼先前宣布，為了慶祝勝利，市政廳和全市各處的市政建築將於18日晚間亮起藍橙相間的燈光。

一位資深警官說，周四的彩帶遊行中應該不會出現13日奪冠後那樣的騷亂。「遊行通常不會引發騷亂，因為遊行是在上午，人們還來不及喝酒」，這位警官說，「問題往往出現在球隊奪冠當晚，人們慶祝了幾個小時，而球隊剛剛贏球」。

市長曼達尼表示，未來幾天還將公布更多關於遊行的細節。

尼克隊總冠軍賽獎盃，紐約市將舉行盛大的「英雄峽谷」彩帶遊行。(美聯社)

暌違53年，紐約尼克隊再獲NBA總冠軍。(美聯社)