我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥大恢復SAT與ACT要求 藤校全面回歸標準化考試

別搞砸協議…川普警告以色列與黎巴嫩真主黨停火

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面...
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

位於紐約曼哈頓的常春藤名校哥倫比亞大學(Columbia University)日前宣布，將恢復本科入學申請的SAT或ACT等標準化考試要求。此舉反應了全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。

校方指出，這項新規定將從2027至2028學年的招生周期開始生效。而為了給予未來的申請者更充裕的時間進行複習與準備，在今秋到來的申請季中，哥倫比亞學院(Columbia College)與哥倫比亞工程學院(Columbia Engineering)這兩大本科常規項目仍將維持免試彈性。

哥大在2020年因疫情導致大批考場暫時關閉而緊急實施免試政策。這項緊急措施隨後被數度延長，於2023年被校方定為永久政策，當時校方堅稱學生「不應被單一因素所定義」。

然而僅數年過後，時移世易；校方日前坦言，經過教職員長達數年的評估，數據明確顯示標準化考試成績與其他考量因素相結合，依然是預測學生未來在大學校園能否取得成功的重要指標。

校方此次風向轉變無疑與標準化考試支持者的觀點不謀而合。支持者認為，SAT和ACT不僅能預測學生學術表現和未來職場就業準備度，也能有效過濾部分高中近年愈發嚴重的「成績通膨」(grade inflation)現象；此外，亮眼的考試成績更能讓基層或低收入家庭的高才生成功進入大學招生官的視野。

哥大的回歸，也意味著由疫情催生的「免試時代」在常春藤聯盟中徹底終結。升學顧問、Sam Tutors執行官潘登指出，對於普遍標準化成績優異的華裔學子而言，如今的入學標準轉向無疑是利好消息；「我們這幾年的錄取結果確實要比疫情的那幾年好，這個肯定是和恢復標準化有關的」。她也指出，如今標準化準備的時間線愈發前移，大量孩子在九年級暑假便開始補課，以因應新一輪申請政策轉變。

精華 FAQ

  • 哥大表示，SAT或ACT等標準化考試要求將自2027至2028學年的招生周期正式生效，屆時本科申請將重新納入考試成績作為必要條件之一。

  • 不會。校方說明，為了讓申請者有更多時間準備，今年秋季的Columbia College與Columbia Engineering仍維持免試彈性，先不立即強制提交考試成績。

  • 校方經多年評估後認為，標準化考試成績若與其他因素一起考量，仍是預測學生在大學校園表現的重要指標，因此決定恢復原有要求。

哥倫比亞大學 哥大 常春藤

上一則

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新生數學程度太差 加州大學檢討是否恢復SAT/ACT成績要求

新生數學程度太差 加州大學檢討是否恢復SAT/ACT成績要求
30%學生坦承曾作弊 普林斯頓廢除133年「免監考」傳統

30%學生坦承曾作弊 普林斯頓廢除133年「免監考」傳統
NACA攜手柯氏基金會獎學金開始申請

NACA攜手柯氏基金會獎學金開始申請
不分貧富、種族…2025學生考輸2015 整整退步一個年級

不分貧富、種族…2025學生考輸2015 整整退步一個年級

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。（記者許君達/攝影）

紐約賓州車站爆大規模砍殺 6傷…樓上就是NBA總決賽球場 川普今晚要蒞臨

2026-06-07 23:40

超人氣

更多 >
華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」
加州灣區這小鎮 魅力堪比義大利里維埃拉

加州灣區這小鎮 魅力堪比義大利里維埃拉