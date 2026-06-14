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尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

中央社紐約14日綜合外電報導
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在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。...
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

在紐約尼克於NBA總冠軍賽贏得歷史性勝利後，數以千計球迷昨天深夜湧入紐約街頭慶祝，但曼哈頓中城慶祝現場演變成混亂場面，期間一輛世足賽接駁巴士遭縱火、一名青少年受槍傷。

影片來源：YouTube@Reuters

尼克昨晚在NBA總冠軍賽擊敗聖安東尼奧馬刺，在7戰4勝制系列賽中第5戰封王，摘下自1973年來首冠。這次是尼克自那年以來第3度闖進NBA決賽，此前曾於1994年與1999年挺進爭冠舞台，但分別敗給休士頓火箭與馬刺。

在尼克奪冠後，部分球迷從擠滿人潮的酒吧與戶外空間散場後，燃放煙火並投擲煙霧彈，並高喊「尼克5場封王」慶祝球隊的勝利。

一名紐約警官告訴路透，凌晨2時許，一名17歲少年在時報廣場（Times Square）慶祝活動期間遭槍擊，其腳部中彈，有3名涉案嫌疑人被拘留。

當慶祝活動延續到深夜時，有數百人在時報廣場湧向約15輛接駁巴士組成的車隊，其中大部分是年輕人。這些巴士剛載送球迷參加在紐約地區舉行的首場世界盃比賽，場次為巴西對摩洛哥，結果踢成平手。

有部分球迷爬上巴士車頂，還有人闖入車內並坐到駕駛座上。一名路透影音記者目擊現場火勢，一輛市府租用負責運送球迷的黃色校車遭人縱火。目前尚不清楚是否有人在這起事件中受傷。至少還有其他3輛接駁巴士遭群眾嚴重破壞。

有人把一輛腳踏車搬到另一輛巴士的車頂，有巴西隊球迷與尼克隊粉絲一同登上巴士頂部，揮舞他們的國旗。有一名臉部流血的男子行走在群眾中，但路透未能確定受傷原因。

在世足賽接駁巴士被人群包圍前，49歲摩洛哥裔加拿大籍民眾賽伯（Youssef Sabbr）就已下車。賽伯說：「他們是在表達自己的快樂，只是有點暴力，但也只能這樣了。」

紐約一名50多歲房地產經紀人馬里諾（Carol Marino）在酒吧看完比賽後，於人行道稍作休息。她談起這場慶祝活動時表示：「我的天啊！這根本是跨年夜放大20倍的等級。」

精華 FAQ

  • 因尼克封王後，大批球迷湧入時報廣場與中城街頭狂歡，部分人燃放煙火、投擲煙霧彈，並包圍接駁巴士，最終使慶祝活動演變成混亂。

  • 一名17歲少年在凌晨約2時於時報廣場慶祝時遭槍擊，腳部中彈。警方表示已有3名涉案嫌疑人被拘留，案件仍在進一步調查。

  • 這批巴士原本載送球迷參加紐約地區的世界盃比賽，卻在慶祝人潮包圍下遭攀爬、闖入與縱火。至少四輛巴士被嚴重破壞，其中一輛黃色校車被點燃。

休士頓 馬刺 NBA

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