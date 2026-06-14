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NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 尼克隊布朗森寫多項紀錄

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

記者劉梓祁顏潔恩╱紐約即時報導
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NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若...
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

紐約尼克隊13日晚間在聖安東尼奧出戰總冠軍賽第五戰，最終以94：90分贏下比賽，並以4：1系列賽戰績奪得總冠軍，成為自1973年以來首次奪得NBA總冠軍；這座冠軍也意味著尼克隊終於結束了長達53年的冠軍荒，而整個紐約市也沉浸在久違的歡騰之中；球迷們湧上街頭，高喊口號、相互擁抱，共同見證這個等待了半個世紀以上的歷史時刻。

尼克隊13日晚間在曼哈頓三處舉辦官方觀賽派對，分別是麥迪遜廣場花園外的Plaza33、中央公園Wollman Rink，以及無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)。麥迪遜廣場花園外觀賽派對限3000名持票球迷入場，中央公園活動免費但須事先登記，無線電城音樂廳門票每張10元。

市警表示，13日麥迪遜廣場花園(MSG)及賓州車站周邊將同時面臨多項大型活動，包括世界盃首場本地比賽交通人潮、尼克官方觀賽派對，以及「5 Seconds of Summer」在麥迪遜廣場花園舉行的演唱會等，最終該區也湧入數萬人。

NBA總冠軍賽於美東時間晚上8時30分開始，情況與前四場比賽如出一轍，馬刺隊在第一節便取得兩位數領先優勢；然而，就像之前四戰中的三場一樣，尼克隊得以反攻，第五戰比賽更是從落後16分劣勢中追趕回來，最終以94比90分贏得比賽。球員布朗森(Jalen Brunson)依然是球隊最穩定的進攻來源，也用這場表現為自己的能力再添一筆。

終場哨聲響起後，大批遠赴聖安東尼奧觀戰的尼克球迷在客場看台上瘋狂慶祝；尼克球員則在球場上盡情釋放情緒，在此前的總決賽中，他們已經靠著三場艱苦的勝利奠定優勢，如今終於如願封王。

而在紐約市各地的觀賽派對現場，球迷們也湧上街頭歡慶這座睽違已久的冠軍；24歲的阿卜杜勒阿齊茲(Rami Abdulaziz)當晚在麥迪遜廣場花園觀看比賽，賽後激動地大喊，「我們做到了！寶貝，我們做到了！」

同樣在該地觀賽的31歲阿提斯(Vick Artis)感性說道，「有時候光是談起這件事，你就會激動得說不出話來，你會起雞皮疙瘩，眼淚也會不自覺地流下來。」

另一名球迷則說，尼克隊徹底終結了這個系列賽，在幾次完成大逆轉後，他們已經證明，無論馬刺隊做什麼，尼克隊都會比對手拼得更兇、更頑強。

據悉，13日以前尼克隊在總冠軍賽取得3：1領先後，紐約球迷連日聚集慶祝，但部分賽後人潮引發混亂。警方表示，第四戰後MSG周邊約有1萬人聚集，現場有人爬上車輛、鷹架、燈柱、交通燈及建築物，並有人試圖掀翻計程車、向警方投擲玻璃瓶、堵塞交通及破壞四輛警車。警方稱，當晚有10名警員受傷，其中一人頭部遭玻璃瓶擊中，導致15人被捕，另有41人收到刑事傳票。

警方還表示，第三戰後有八人被捕、13人收到刑事法院傳票，其中兩人被控襲警，另有一人被控企圖襲警；第二戰後則有17人被捕，九人因擾亂秩序被開傳票。

此外，市警正追緝一名涉嫌在第四戰後毆打一名17歲少年的男子。警方稱，事發於10日晚間約11時45分，地點在西35街近第八大道、距MSG不遠處。受害少年遭多人接近後，現場發生爭執，嫌犯其後涉嫌對其拳打腳踢，導致少年癲癇發作並陷入昏迷。

NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓布萊恩公園觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路...
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓布萊恩公園觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓時報廣場觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透...
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓時報廣場觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，紐約警察在曼哈頓時報廣場嚴陣以待，防止歡慶的球迷...
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，紐約警察在曼哈頓時報廣場嚴陣以待，防止歡慶的球迷情緒失控，樂極生悲。(路透)

精華 FAQ

  • 尼克在客場先陷入兩位數落後，最多曾落後16分，但下半場成功反撲，最後以94比90逆轉擊敗馬刺，並以4比1系列賽戰績完成奪冠。

  • 這是尼克自1973年以來首次奪得NBA總冠軍，代表球隊終結長達53年的冠軍荒，也讓等候多年的紐約球迷終於見證歷史性封王時刻。

  • 奪冠當晚紐約多處舉辦觀賽派對，球迷上街狂歡；但前幾戰後曾有群眾擾亂交通、攀爬車輛與攻擊警方，導致多人被捕，警方因此持續嚴陣以待。

NBA 曼哈頓 麥迪遜廣場花園

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