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紐約布魯克林驕傲月遊行 逾3000人熱情參與

記者馬璿／紐約即時報導
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市議員莊文怡參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)
市議員莊文怡參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)

紐約布碌崙(布魯克林)驕傲月(Brooklyn Pride)年度系列活動陸續舉辦，並在13日(周六)迎來高潮，除第30屆布碌崙驕傲多元文化嘉年華(Annual Brooklyn Pride Multicultural Festival)於上午盛大展開外，美東唯一一個夜間驕傲遊行亦在晚間舉行，吸引大批民眾熱烈參與。

多元文化嘉年華集結多個當地的攤商、藝術家與社區組織，一同將布碌崙化身為街區派對。而作為整個驕傲日壓軸活動，布碌崙驕傲黃昏遊行(Brooklyn Pride Twilight Parade)於晚間7時30分沿5大道從林肯廣場(Lincoln Place)至第8街舉行。據當地警方估計，晚間的遊行有至少3000人以上參與。

在遊行尚未開始前，便已有眾多身穿彩虹、手拿彩虹旗幟的民眾現身為遊行助陣。當日花車陣容中，布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso）、主計長李文(Mark Levine)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)皆帶隊參與，而與市議會一同共襄盛舉的民意代表還包含市議員莊文怡、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、第49州眾議院選區領袖謝曉瓊等人。

而原是為了來參加世界盃足球賽(FIFA)的中國旅客Joe表示，雖然自己的本意不是來參加遊行，但順道經過還是想感受布碌崙的歡快氛。他也表示，這雖然是他第一年參加布碌崙驕傲月遊行，但在中國並沒有如此規模的驕傲月遊行，對他而言是個相當有趣的體驗。

主辦方表示，這是東北部地區唯一的夜間驕傲遊行，更邀請包含民意代表、社區組織與協會紛紛參與隊伍，以實際行動聲援LGBTQIA+社群。

今年驕傲週活動橫跨兩周，接下來亦涵蓋拖曳皇后賓果之夜(Drag Bingo)、彩虹電影之夜、布碌崙旋風棒球隊驕傲夜、5公里彩虹路跑、跨信仰禮拜及青少年驕傲日等多項活動。

布碌崙區長雷諾索亦參與布碌崙驕傲遊行。(記者馬璿／攝影)
布碌崙區長雷諾索亦參與布碌崙驕傲遊行。(記者馬璿／攝影)

13日的布碌崙驕傲月遊行吸引大批民眾參與，甫開始民眾便興奮歡迎。(記者馬璿／攝影...
13日的布碌崙驕傲月遊行吸引大批民眾參與，甫開始民眾便興奮歡迎。(記者馬璿／攝影)

13日晚間，布碌崙驕傲遊行於5大道交Lincoln Place開跑。(記者馬璿／...
13日晚間，布碌崙驕傲遊行於5大道交Lincoln Place開跑。(記者馬璿／攝影)

布碌崙地區檢察官蔣沙樂參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)
布碌崙地區檢察官蔣沙樂參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)

13日的布碌崙驕傲月遊行吸引大批民眾參與，並熱情與表演者互動。(記者馬璿／攝影)
13日的布碌崙驕傲月遊行吸引大批民眾參與，並熱情與表演者互動。(記者馬璿／攝影)

第49州眾議院選區領袖謝曉瓊參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)
第49州眾議院選區領袖謝曉瓊參與布碌崙驕傲月遊行。(記者馬璿／攝影)

布碌崙驕傲遊行於13日晚間7時30分展開，大批民眾夾道歡迎。(記者馬璿／攝影)
布碌崙驕傲遊行於13日晚間7時30分展開，大批民眾夾道歡迎。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 活動高潮包括第30屆布碌崙驕傲多元文化嘉年華，以及晚間舉行的布碌崙驕傲黃昏遊行。兩者串連成全天慶祝，也吸引大量民眾、攤商與社區組織共襄盛舉。

  • 遊行於晚間7時30分從林肯廣場出發，沿第五大道行至第八街。當地警方估計，現場至少有三千人參與，是美東地區少見的夜間驕傲遊行。

  • 布魯克林區長雷諾索、主計長李文、地檢官蔣沙樂等人帶隊參與，市議員莊文怡與阿維萊斯等也現身。主辦方並安排多項後續活動，持續聲援LGBTQIA+社群。

布碌崙 布魯克林

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