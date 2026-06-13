紐約初選提前投票 法拉盛首日人流冷清 近午僅數十人投票

兩名第六國會選區民主黨初選參選人孟昭文與朴永哲的支持者均設有宣傳攤位。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州初選提前投票 於13日正式展開，皇后區法拉盛 投票站首日上午人流偏少。現場選務工作人員表示，首日投票狀況較以往冷清，可能與此次初選屬黨內提名、選民受政黨登記限制，以及選票項目相對有限有關。

在法拉盛提前投票站，截至上午近12時，僅有約33名選民完成投票，其中華裔選民約占半數。投票所現場備有中文選票與語言協助服務，不過現場翻譯人員透露，當天需要中文協助的選民並不多，多數華裔選民均能自行閱讀中文選票並獨立完成投票程序。

選務人員指出，當天上午的投票人數明顯不如以往。以部分法拉盛選民為例，本次選票內容主要包括州審計長、皇后區民事法院法官，以及第六國會選區聯邦眾議員等項目，實際可投票的項目則依選民的居住地址及政黨登記而定。

工作人員進一步解釋，初選與大選不同，屬於政黨內部的提名程序。選民通常必須登記為該黨黨員，才具備參與該黨初選的資格。因此，未登記政黨、登記為無黨派無黨籍或登記為其他政黨的選民，可能無法在本次初選中投票。

對於首日選情冷清的原因，選務人員分析，除黨籍限制外，當天天氣炎熱也可能降低了選民的出門意願。不過也有選務人員樂觀表示，下午或傍晚人流可能會逐漸回升，且提前投票首日的狀況通常無法代表整體的投票率。

此外，選務人員提醒，若選民的個人資料、地址或政黨登記狀態與系統紀錄不符，仍可在投票站填寫「宣誓選票」(Affidavit Ballot，亦稱臨時選票)。此類選票不會直接送入掃描機計票，而是必須由選舉局在事後核實選民資格，確認無誤後才會計入總票數；相較之下，經現場查驗無誤、直接投入掃描機的選票，則會直接計入投票結果。

投票站外，兩名第六國會選區民主黨初選參選人孟昭文與朴永哲的支持者均設有宣傳攤位，向前來投票的選民派發資料、呼籲投票，也顯示這場選戰在法拉盛華人社區受到關注。第六國會選區涵蓋法拉盛等亞裔人口集中的社區，現任國會眾議員孟昭文此次面對前美國外交官朴永哲挑戰，成為本次皇后區初選的焦點之一。

與妻子一同前來投票的張先生表示，他此次支持孟昭文，也呼籲更多選民出來投票。他說，孟昭文多年來在國會為華人及亞裔社區發聲，尤其在疫情期間亞裔面臨歧視與仇恨犯罪增加時，曾為社區爭取關注與資源，也為亞裔社區帶來不少聯邦撥款及支持。

紐約州初選日為6月23日，提前投票則一直持續至21日。選民可前往官方網站findmypollsite.vote.nyc查詢自己指定的投票站及提前投票地點。

兩名第六國會選區民主黨初選參選人孟昭文與朴永哲的支持者均設有宣傳攤位。(記者高雲兒╱攝影)

現場翻譯人員透露，當天需要中文協助的選民並不多。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛投票站首日上午人流偏少。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州初選提前投票於13日正式展開。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州初選日為6月23日，提前投票則一直持續至21日。(記者高雲兒╱攝影)