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紐約皇后區水上飛機起飛後遇浪墜河 兩人輕傷獲救

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市皇后區白石鎮(Whitestone)13日(周六)上午發生一起水上飛機墜河事故。市消防局(FDNY)海事單位迅速趕赴現場，成功救出機上兩名乘客，二人僅受輕傷。

影片來源：YouTube@CBS New York

事故發生於上午9時20分許，一架水上飛機從白石鎮河濱大道(Riverside Drive)與158街附近的水面起飛，隨即遭遇大浪衝擊，飛機失控墜回水中。消防局於9時30分前接獲通報，隨即啟動大規模技術救援行動，出動海事單位前往窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)附近水域。

雖水上飛機可在水面起降，但警方表示，這架飛機實際上從未成功升空，僅在嘗試起飛的過程中開始進水。

事發後，一艘私人船隻率先趕到現場，船員將繩索綁住下沉中的飛機，設法維持其浮力，為救援爭取時間。消防局海事單位隨後抵達，將兩名機上人員拉上救援船，並由緊急醫療服務(EMS)人員在現場進行評估。

目前救援人員正設法將沉入水中的飛機打撈上岸，消息人士指出，飛機將被拖往白石鎮。紐約市緊急事務管理辦公室(OEM)亦已派員協助應變。事故原因尚待調查。OEM亦指出，大規模消防及警方應變行動可能導致交通延誤、道路封閉及大眾運輸中斷。

皇后區 紐約市

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