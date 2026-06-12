尼克總冠軍賽G4後爆衝突 17歲少年遭群毆昏迷 警通緝涉案者

尼克總冠軍賽第4戰後爆衝突，17歲少年遭群毆昏迷，NYPD通緝涉案者。(NYPD提供)

紐約市警(NYPD)表示，曼哈頓 中城於10日深夜、尼克隊總冠軍賽 第四戰(G4)賽後發生一起「幫派毆打案」，一名17歲少年在西35街近麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)一帶，因人群中爆發有關紐約尼克的口角，遭多人拳打腳踢，傷重一度癲癇發作並陷入昏迷。

市警表示，案件發生於當晚約11時45分，地點在曼哈頓西35街237號前，屬中城南(MTS)分局轄區。警方稱，17歲男受害人當時遭一群身分不明人士接近，雙方因尼克隊話題發生口角，爭執隨後升級，多名涉案者對受害人頭部及身體拳打腳踢，導致其癲癇發作，之後陷入昏迷。涉案者犯案後徒步逃離現場，去向不明。

急救人員到場後，將受害人送往醫院救治。警方表示，受害人送醫時情況危急但穩定。

此案件發生時正值NBA總冠軍賽第四戰接近尾聲，尼克隊即將以107比106完成逆轉勝。當時，受害少年當時與一群人聚集在西35街近第八大道、距麥迪遜廣場花園不遠處；一名身穿黑白條紋上衣的男子在人群中高喊「Spurs in 7」，意指聖安東尼奧馬刺隊將在七戰系列賽中勝出，隨後引發一名尼克隊球迷回嗆，衝突因此升高。

盡管如此，17歲受害人並非回嗆者本人，但與該名尼克隊球迷同行，之後在混亂中成為攻擊目標。他先遭多人圍毆，隨後又被最初挑釁的疑似馬刺球迷抱起摔倒在地。整起暴力過程據稱曾在網絡上直播。

紐約郵報(NY Post)報導稱，受害少年來自康州，送醫後曾陷入昏迷，之後已脫離昏迷，但仍列為情況危急但穩定。警方則表示，目前仍在追緝多名涉案男子，並已公布其中一名涉案人的影像。

近來尼克隊季後賽及總冠軍賽期間，曼哈頓中城多次出現球迷聚集及失控事件。第四戰前，麥迪遜廣場花園取消了原定在場館外舉行的尼克隊觀賽派對。此前第三戰後，也曾發生一名身穿馬刺隊球衣的男子在中城遭多人毆打、球衣被搶走的案件。