白石鎮公園多人鬥毆 1男遭刺傷送醫不治

皇后區白石鎮(Whitestone)小灣公園11日晚間發生致命刺殺案。圖為小灣公園。(本報檔案照)

皇后區 白石鎮(Whitestone)小灣公園11日晚間發生致命刺殺案，多人鬥毆一男遭刀刺傷送醫不治。警方目前尚未公布死者身分，也尚未宣布逮捕任何嫌犯，案件仍在調查中。

警方表示，案發於11日晚間約8時30分，地點位於白石鎮跨島公園道(Cross Island Parkway)旁的小灣公園(Little Bay Park)。死者年齡相信約在18至30歲之間，當晚在公園內遭人持刀刺傷。消息人士指出，現場至少有20人捲入鬥毆，衝突原因目前仍不清楚。

警方指出，傷者案發後被緊急送往醫院，抵院時情況危急，但最終傷重不治。截至目前，警方尚未公布嫌犯描述，也未說明是否已掌握涉案人員身分。

代表當地的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)隨後發布聲明表示，她已得知選區內發生一起命案。根據她掌握的初步資訊，MTA警員當晚在小灣公園發現約12至15名西語裔男女疑似正在打鬥；當警員上前時，人群朝不同方向四散，現場隨後發現一名約20至25歲男子遭刺傷。

帕拉迪諾形容，這類命案在白石鎮「極為罕見」，並表示事件令人憂心。她說，自己的辦公室正與109分局及皇后北區警方保持直接聯繫，將持續追蹤案件調查進展，並在取得更多資訊後向社區更新。她另表示，警方近期已提高警戒，並將加強巡邏至周日。帕拉迪諾稱，警方此舉是因應近期大型體育賽事後可能出現的群眾聚集與治安風險。

警方並呼籲有線索民眾撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。