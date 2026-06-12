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紐約每年4億元房產遭遇地契盜竊 掠奪弱勢財富 手法雷同

記者馬璿／紐約即時報導
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最新報告顯示，五大行政區每年約有350件與地契盜竊相關的遺產繼承糾紛訴訟，涉及房...
最新報告顯示，五大行政區每年約有350件與地契盜竊相關的遺產繼承糾紛訴訟，涉及房產估值高達4億元。圖為布碌崙街道示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約市社區中心(Center for NYC Neighborhoods)最新報告顯示，五大行政區每年約有350件與地契盜竊相關的遺產繼承糾紛訴訟，涉及房產估值高達4億元。研究人員警告，這僅是冰山一角，因為若將未進入法庭的案件納入，實際受威脅的財產規模恐逼近400億元。

每年，紐約市數億元的房產在屋主過世、未留遺囑後遭到地契盜竊，部分投機性投資者鑽法律灰色地帶，系統性地掠奪弱勢家庭的世代財富。這套詐騙的固定模式通常為，若屋主未立遺囑離世，房產將由多名親屬共同繼承，各持一定比例的產權。常以有限責任公司為掩護的外來投資者則會鎖定繼承人，以遠低於市價的代價收購其分額。

一旦取得即使小部分產權，該投資者便訴諸法院要求強制出售整棟房屋，以完整市場價格套現離場，其餘繼承人只能分得歷經漫長訴訟後所剩無幾的殘餘。

研究人員審查了2024年3月至7月間受理的182件案件，其中23件被標記為疑似掠奪性案件，手法高度雷同。其中一件2024年6月的布碌崙(布魯克林)案件顯示，被告以「經濟脅迫與強硬手段」施壓繼承人簽署轉讓文件。一名40歲女性受害者在外婆於2001年無遺囑離世後被投資者找上，以現金利誘換取她的繼承分額，她在未充分理解文件內容的情況下簽字。

研究樣本中，糾紛房屋平均估值達110萬元，近59%的案件發生在布碌崙中部與皇后區東南部等少數族裔聚居社區，逾半數涉及老齡屋主比例較高的地區。

城市法律援助律師透露，其受理案件中30至40%涉及遺產規劃缺失或產權糾紛問題。報告作者、該中心資深項目主任巴齊爾(Sabrina Bazile)表示，這些仕紳化社區中，許多屋主是「房富現金窮」，雖然空有百萬房產，卻拿不出錢打官司自保。

今年4月，這一議題隨著市議員奧塞(Chi Ossé)為抗議非法驅逐而遭警方逮捕後，相關討論引發輿論關注。目前紐約市社區中心目前正尋求1000萬元資金，建立貸款計畫，協助繼承人在投資者介入前整合分散產權、清償欠款、理清產權。該組織估計，每向借款人放貸1元用於化解產權糾紛，便可保留13至15元的財富。紐約市社區中心執行長皮爾(Christie Peale)說，通過加強遺產規畫、法律援助、屋主教育與靈活融資，以縮小「法律上擁有房屋」與「實際上能留住房屋」之間的差距。

精華 FAQ

  • 根據最新報告，五大行政區每年約有350件相關遺產繼承訴訟，涉案房產估值合計約4億元；若納入未上法院案件，受威脅規模恐接近400億元。

  • 他們先鎖定多名繼承人，以遠低於市價收購其中一人的產權份額，再持少量股份向法院要求強制出售整棟房屋，最後以市場價套現，其他家屬只能分得較少金額。

  • 紐約市社區中心正尋求1000萬元資金建立貸款計畫，協助繼承人整合產權、清償欠款並理順文件，同時強化遺產規劃、法律援助、屋主教育與靈活融資。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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