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紐約市府公布縮班計畫草案 擬投入15億元擴建校舍

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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市教育局11日公布公校縮減班級人數計畫的草案，提到將會在市府資本預算中額外投入1...
市教育局11日公布公校縮減班級人數計畫的草案，提到將會在市府資本預算中額外投入15億元，用於校舍擴建及增建教室。(取自市長辦公室Flickr)

市教育局11日公布公校縮減班級人數(Class Size Reduction)計畫的草案，其中市長曼達尼(Zohran Mamdani)提到，將會在市府資本預算中額外投入15億元，用於校舍擴建及增建教室，以配合州府要求的小班制政策；然而該草案釋出後也受到部分批評，指未具體交代任何細則與流程。

今年3月，教育倡議團體曾批評曼達尼和市教育局的計畫未能充分回應公校對新增教室空間的需求，也無法有效達成法定班級人數目標；然而，市府與市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)11日在宣布計畫最新內容時持樂觀態度，薩謬思甚至表示，該計畫是「本屆教育團隊的重要里程碑」，展現了市府、州府及工會之間的合作成果。

2022年，紐約州通過班級人數上限法案，同時要求紐約市學區制定為期五年的縮班計畫，詳細說明如何逐步降低每班學生人數；此後，市教育局每年都會更新計畫，評估進度並提出後續措施。

根據最新草案，2027年縮班計畫將透過更多校舍建設與資本工程來創造額外空間，以協助因場地限制而無法達標的學校；計畫指出，全市超過600所公立學校需要新增空間，才能符合新的班級人數標準。

不過，倡議組織「班級規模重要」(Class Size Matters)執行主任Leonie Haimson批評該計畫「令人極度失望」，並認為根本稱不上是一份真正的計畫，「這份文件並未向家長作任何保證。」

批評主要集中在計畫缺乏具體細節，根據2022年法案規定，市府每年應發布報告，說明學校建設與租賃資本計畫，包括每年將新增多少間教室，以及哪些學校和學區將受惠，以達成班級人數目標；然而，此次公布的草案並未列出具體學校名單或建設項目，而是以較概括性的方式說明整體方向。

「今年秋季實現更小的班級規模，是每位學生和教師都應享有的權利，但這需要真正的投資、合作與規畫」，曼達尼11日在聲明中說道，這意味著要興建教室、聘請學校應有的教師、讓家長與教育工作者全程參與，並採取一切可行措施達成法規要求。

精華 FAQ

  • 草案重點是由市府資本預算額外投入15億元，用於校舍擴建與增建教室，藉此為班級人數上限政策創造更多空間，並協助場地不足的學校達標。

  • 批評焦點在於草案過於概括，未交代新增教室數量、受惠學校名單或具體建設流程，讓倡議者認為缺乏可執行性，也無法對家長作出明確承諾。

  • 紐約州在2022年通過班級人數上限法案，要求紐約市學區制定為期五年的縮班計畫，並每年更新進度，說明建設、租賃與新增教室等措施。

紐約市 曼達尼 紐約州

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