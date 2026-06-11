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聯邦法官駁回延期申請 非法撲克賭局案11月如期開審

記者馬璿／紐約即時報導
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「皇家同花順行動」(Operation Royal Flush)案，審判將按原定...
「皇家同花順行動」(Operation Royal Flush)案，審判將按原定計畫於今年11月2日開庭。圖為可透視紙牌的桌子示意圖。(圖片取自DOJ)

聯邦地區法官小雷耶斯(Ramon Reyes Jr.)11日下午在布碌崙(布魯克林)聯邦法院召開庭前狀態聆訊，明確表示涉及非法賭博及有組織犯罪的「皇家同花順行動」(Operation Royal Flush)案，審判將按原定計畫於今年11月2日開庭，駁回檢察官的延期申請。該案為涉及非法體育博彩一案，共有四名華人同遭起訴。

檢察官此前向法院申請將庭審從2026年11月推遲至2027年1月，理由是負責本案的三名檢察官中有兩人與其他案件時間衝突，同時指出延期或有助於推動認罪協商；然而雷耶斯法官未予採納。

此案由紐約東區聯邦檢察官辦公室提起公訴，包括四個華人共31名被告被控參與一個與有組織犯罪及職業體育界存在關聯的非法賭博集團，涉案規模龐大，其中包含波特蘭拓荒者隊總教練畢拉普斯(Chauncey Billups)；畢拉普斯已提出無罪抗辯，持續否認一切指控，其辯護律師穆卡西(Marc Mukasey)11日在法院外再次強調，當事人否認針對他的所有指控。

自上次狀態聆訊以來，已有六名被告陸續與檢方達成認罪協議，包含前NBA球員、克利夫蘭騎士隊前助理教練瓊斯(Damon Jones)。瓊斯在此案中面臨電信詐騙及洗錢共謀罪，目前尚不清楚他將針對哪些具體指控認罪。另五名認罪被告分別為貝徹(Saul Becher)、韓肯尼(Kenny Han)、霍蒂(Osman Hoti)、斯特勞德(Robert Stroud)及特拉斯特曼(Seth Trustman)，六人均未出席11日的聆訊。

檢察官方面表示，目前仍在與多名被告進行認罪談判，最多可能另有15名被告達成協議。

此外，雷耶斯法官下令檢察官將所有含有錄音及文字記錄的證據開示材料轉交辯護律師。由於就在聆訊前數日，檢察官披露已提交約259小時的音訊與視訊內容，共計1580個檔案，然而這批錄音究竟來自電話竊聽、機密線人，還是合作證人秘密配戴的錄音設備，目前仍無從得知。

目前唯一在審判前被羈押的被告、涉嫌與黑手黨甘比諾(Gambino)犯罪家族有關聯的魯傑羅二世(Angelo Ruggiero Jr.)則是因身體情況未出席。

精華 FAQ

  • 檢方雖以三名檢察官中有兩人與其他案件衝突、且延期有助認罪協商為由申請延後，但雷耶斯法官未採納，明確維持原定11月2日開庭。

  • 自上次狀態聆訊後，已有六名被告與檢方達成認罪協議，其中包括前NBA球員瓊斯。檢方並表示，後續還可能有最多15名被告加入認罪。

  • 本案牽涉非法體育博彩、電信詐騙、洗錢共謀及有組織犯罪，共31名被告，其中包括拓荒者總教練畢拉普斯；他已否認所有指控，持續準備抗辯。

布碌崙 布魯克林 華人

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