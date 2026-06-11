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紐約市懲教局警官涉勒索下屬、詐領加班費 遭聯邦起訴

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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紐約東區聯邦法院檢察官11日公布一份起訴書，指控市懲教局高層警員涉敲詐勒索及盜取...
紐約東區聯邦法院檢察官11日公布一份起訴書，指控市懲教局高層警員涉敲詐勒索及盜取聯邦政府的資金。圖為雷克島監獄。(美聯社)

紐約東區聯邦法院檢察官11日公布一份起訴書，指控市懲教局(DOC)高層警員布蘭雅(Latanya Brown)涉嫌敲詐勒索及盜取聯邦政府的資金，已於當日被捕過堂，被控敲詐與薪資詐欺罪名；若罪名成立，她最高可能面臨20年監禁。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，51歲的布蘭雅涉嫌濫用身為執法人員主管的權力，不僅侵吞納稅人的資金，還透過威脅和施壓向下屬索取金錢、昂貴禮物，甚至要求下屬在她值勤期間開車載她外出辦私事，包括前往賭場等等，作為批准下屬們加班、調班及休假的交換條件。

起訴書指出，布蘭雅自2001年10月起任職於市懲教局，並於2007年晉升為警官(captain)，2024年7月至2025年11月期間，她被派駐於雷克島(Rikers Island)設施運營部門擔任主管，2025年11月至12月期間則被調派至位於布朗士的紐約州法院工作。

檢方指控，布蘭雅負責審批下屬的調班、加班及休假申請，但她經常以拒絕批准申請作為威脅，要求下屬買東西給她、或幫她處理私事；例如2024年12月，她要求多名懲教人員共同購買一個昂貴的Louis Vuitton手提包送她，並暗示若不照辦，他們的工作安排、加班機會和休假申請都可能會受到影響。

另外，布蘭雅還被指在2024年至2025年間領取超過25萬元的基本薪資，以及超過40萬元的加班費；然而，她被爆出向懲教局提交虛假工時紀錄，聲稱完成了整個正常班次及加班班次，實際上卻遲到數小時或提早離開工作崗位。檢方還發現，她有時甚至提前離崗是為了到揚克斯的Empire City Casino賭場消遣。

檢方強調，目前所有指控仍屬指控階段，若罪名成立，她最高可能面臨20年監禁；布蘭雅11日也已經在法院過堂，由於檢方未申請將她羈押候審，因此她在完成提訊後將可自由離開法院。

精華 FAQ

  • 她被指涉及敲詐勒索與薪資詐欺，核心是濫用主管權力向下屬索取金錢、禮物與私事協助，同時以虛假工時紀錄詐領加班費，侵犯納稅人資金。

  • 起訴書指她掌握調班、加班與休假審批權，常以不批准作威脅，要求下屬買昂貴禮物、幫她處理私事，甚至在值勤時載她外出辦事。

  • 檢方稱她在2024至2025年間領取逾25萬元薪資及超過40萬元加班費，但實際常遲到或早退，還曾去賭場；若罪名成立，最高可判20年。

紐約市 聯邦政府 紐約州

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