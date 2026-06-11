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紐約酷暑來襲 逾千個LinkNYC資訊亭可查避暑中心

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市全市逾千個「LinkNYC」資訊亭可即時獲取避暑中心的相關資訊。(記者林群...
紐約市全市逾千個「LinkNYC」資訊亭可即時獲取避暑中心的相關資訊。(記者林群／攝影)

隨著紐約市於11日和12日面臨極端高溫情勢，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布，本周需要消暑的市民可透過全市逾千個「LinkNYC」資訊亭即時獲取避暑中心的相關資訊。

由於氣溫預計到12日前將持續突破華氏90度，超過2200個LinkNYC資訊亭將即時顯示前往10分鐘內步行距離的避暑中心。

LinkNYC本身即提供Wi-Fi及手機充電服務，這幾日也將自動同步市府「降溫選項查詢系統」(Cool Options Finder)的資料，隨著各降溫中心在極端高溫期間陸續開放或關閉而即時更新。

曼達尼表示，極端高溫可在短時間內奪人性命，尤其是長者、勞工及沒有穩定冷氣的家庭。「將數千個LinkNYC資訊亭轉化為即時降溫中心指引，正是善用公共科技讓市民獲得所需資源的具體實踐。這就是市政府應有的作為。」

紐約市緊急事務管理局(NYCEM)局長法瑞爾(Christina Farrell)則表示，高溫是紐約市最致命的緊急事件。在極端高溫期間，每一位市民都應了解五個行政區內為他們提供的降溫中心。

根據2025年紐約市熱相關死亡報告，2018至2022年間，每年估計有525人因高溫死亡。

部分降溫中心允許攜帶寵物入內。市府與Petco合作，提供額外空間供寵物及其主人一同避暑，相關地點可透過市府降溫中心查詢系統找到，建議致電相關場所確認詳情。

除資訊亭即時資訊外，「NYC Cool Options」地圖提供全市降溫中心的地點、電話、開放時間及無障礙設施資訊。市民亦可撥打311查詢。

精華 FAQ

  • 市府把逾2200個LinkNYC資訊亭接入降溫選項查詢系統，讓民眾可即時看到附近步行十分鐘內的避暑中心位置與資訊。

  • 資訊亭會自動同步地圖與查詢系統資料，提供避暑中心地點、電話、開放時間及無障礙設施資訊，並隨開放情況即時更新。

  • 市府指出高溫可在短時間內致命，特別是長者、勞工，以及缺乏穩定冷氣的家庭，建議及早查詢降溫中心並撥打311確認。

紐約市 曼達尼

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