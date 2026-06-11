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襲警砸車鬥毆 尼克隊逆轉勝紐約球迷失控 56人被捕

記者許君達╱紐約即時報導
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警方當晚共逮捕56人，其中15人被拘押、41人收到刑事傳票。圖為被砸毀的警車。(...
警方當晚共逮捕56人，其中15人被拘押、41人收到刑事傳票。圖為被砸毀的警車。(市警提供)

紐約尼克隊10日晚間逆轉戰勝馬刺隊，拿到總決賽賽點。雖結果令紐約人興奮，但大量過於亢奮的球迷卻在街頭失控，警方當晚共逮捕56人，還有十名警員在衝突中受傷。

根據紐約市警(NYPD)的通報，尼克隊比賽期間，麥迪遜廣場花園球場(MSG)周邊開始聚集起情緒亢奮的球迷。在曼哈頓第五大道至第八大道間，約有1萬人各自聚集在各酒吧或其他能收看比賽的商家。而隨著比賽的進行和尼克隊在最後一刻的反超，球迷的情緒和行為逐漸失控，出現「極度魯莽且危險的行為」。

警方指，球迷失序行為包括佔領街道阻擋車輛通行，跳上行駛中的車輛，試圖掀翻計程車，在人群中點燃煙火，攀爬至路燈桿、交通號誌甚至建築物頂端，向人群和警察投擲玻璃瓶及其他物品，球迷間足以導致受傷的肢體衝突，攀爬警車，非法闖入卡車車廂竊取物品等。據統計，四輛警車在失序行為中嚴重受損，前後擋風玻璃全部破碎，還有十名執勤警員受傷，其中一人頭部被玻璃瓶重擊。

為應對上述行為，警方在中城人群大量聚集的多個地點首先發布口頭驅散令，然後對不聽從命令的人執行逮捕。最終，共有56人被強制帶離現場，其中15人被拘押，41人收到刑事傳票後獲釋。警方介紹，當晚提出的刑事指控包括襲警、非法持有武器、魯莽危害他人安全等重罪，亦有刑事損毀、擾亂公共秩序、拘捕、妨礙執法和偽造商標等相對較輕的罪行。

尼克隊獲勝後，曼哈頓多地出現球迷情緒失控並行為失序的情況。圖為部分慶祝者闖入路邊...
尼克隊獲勝後，曼哈頓多地出現球迷情緒失控並行為失序的情況。圖為部分慶祝者闖入路邊的卡車，竊取車內物品向外投擲。(現場影片截圖，市警提供)

精華 FAQ

  • 因尼克隊逆轉取勝後，大批球迷在麥迪遜廣場花園周邊與曼哈頓中城聚集，情緒過度亢奮，進而出現阻路、砸車、鬥毆等危險行為，最後演變成警方大規模驅散與逮捕。

  • 警方當晚共帶離56人，其中15人被拘押、41人收到刑事傳票後獲釋；同時有10名執勤警員受傷，其中一人頭部遭玻璃瓶擊中，現場還有多輛警車受損。

  • 警方指出，球迷曾占領街道阻車、跳上行駛車輛、試圖掀翻計程車、燃放煙火，還攀爬路燈與建物、向人群和警察投擲瓶子，甚至闖入卡車車廂竊取物品。

曼哈頓 馬刺 尼克隊

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