紐約移民人口結構洗牌 高昂生活成本逼走老牌移民
紐約市規畫局(DCP)的最新人口結構報告指，自1990年以來長年高居紐約第一大移民群體的多明尼加社群，其人口在過去十年間萎縮了6%，歷史性地讓出了龍頭寶座。報告揭示，紐約市高昂的生活成本正讓無數老牌移民家庭被迫出走，轉而尋求更具可負擔性的生存空間。
報告數據指出，多明尼加裔紐約人的家庭收入中位數僅為3萬6000元，在日益高漲的房租與物價夾擊下，留在這座城市變得愈發艱難。全美西語裔非營利組織「西班牙裔聯盟」副總裁卡巴(Diana Caba)感嘆，盡管「紐約」在多明尼加人心中仍處於無可取代的地位，但驚人的生活開銷正迫使大批同胞無奈選擇舉家搬遷，轉往賓州等物價較低的地區。
紐約市大(CUNY)西語裔研究中心在2025年10月發表的一份報告也佐證了這一趨勢，指出光是在2021至2023年短短兩年間，就有近10萬名多明尼加裔居民選擇遷出紐約。
除了多明尼加社群的出走，報告也勾勒出紐約各大移民社區的地理大洗牌。在過去十年間，傳統的移民大本營正在逐漸失去外籍出生人口。盡管皇后區仍是移民群體最為壯大的行政區，但多元文化匯聚的阿斯托利亞(Astoria)移民數量不增反減，失去1萬1000人；以西語裔及南亞社群著稱的傑克遜高地(Jackson Heights)亦流失了4000名移民。
而與此同時，新的多元移民據點正在悄然崛起。布碌崙的格雷夫森德(Gravesend)便迎來了大量來自烏克蘭、俄羅斯和烏茲別克的外來人口；史泰登島則成為唯一一個移民人口逆勢顯著增長的行政區，其新斯普林維爾(New Springville)和格拉斯米爾(Grasmere)逐漸成為新移民的據點。
此外，布碌崙的東紐約(East New York)、皇后區的斯普林菲爾德花園(Springfield Gardens)以及布朗士區的威斯徹斯特廣場(Westchester Square)等新興社區，也正成為接納各國新移民的主力。
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)對此表示，將致力於打造一個更公平、更具包容性且「負擔得起」的城市，確保不論出生何地的移民，都能在這片由小企業築起的多元基石上並肩繁榮。
長年位居紐約第一大移民群體的多明尼加社群，近十年人口萎縮六%，因此歷史性讓出龍頭位置，反映其在高生活成本下持續外流。 報告指出，紐約房租與物價持續攀升，使多明尼加等老牌移民家庭難以負擔。許多人因此搬往賓州等生活成本較低地區，尋求更可負擔的居住環境。 布碌崙格雷夫森德、史泰登島新斯普林維爾與格拉斯米爾，以及東紐約、斯普林菲爾德花園和威徹斯特廣場，都正吸引來自不同國家的新移民進駐。
精華 FAQ
長年位居紐約第一大移民群體的多明尼加社群，近十年人口萎縮六%，因此歷史性讓出龍頭位置，反映其在高生活成本下持續外流。
報告指出，紐約房租與物價持續攀升，使多明尼加等老牌移民家庭難以負擔。許多人因此搬往賓州等生活成本較低地區，尋求更可負擔的居住環境。
布碌崙格雷夫森德、史泰登島新斯普林維爾與格拉斯米爾，以及東紐約、斯普林菲爾德花園和威徹斯特廣場，都正吸引來自不同國家的新移民進駐。
上一則
NBA總冠軍賽G4場外爆騷亂 紐約警方逮捕數名失控球迷
下一則