交通局提議在布碌崙海灣大道和克羅普西大道設公車專用道

市交通局提議在海灣大道和克羅普西大道設公車專用道。(記者胡聲橋╱攝影)

海灣大道(Bay Parkway)和克羅普西大道(Cropsey Avenue)分別是南布碌崙 (布魯克林 )貫穿南北和東西兩個方向的交通幹線，海灣大道更是布碌崙華商聚集區之一。市交通局(DOT)於10日晚提議，在這兩條繁忙的公車走廊設置公車專用道，以提升公車的運行速度。

市交通局10日晚在給布碌崙11社區委員會的介紹中透露，他們計畫在海灣大道交J大道和海岸大道(Shore Parkway)之間畫設公車專用道，幾乎包括了連接波羅園(Borough Park)和巴斯海灘(Bath Beach)的整個道路。此次，交通局還計畫在克羅普西大道(Cropsey Avenue)交海灣大道和26大道之間增設公車專用道。

這項計畫是市長曼達尼(Zohran Mamdani)近期啟動的眾多項目中最新一項，該工程在前市長亞當斯(Eric Adamss)時期曾遭擱置。市府還將在布碌崙的弗拉特布許大道(Flatbush Avenue)和林登大道(Linden Boulevard)，以及布朗士區的布朗士富敦路(Fordham Road)設公車專用道。曼達尼曾在競選時承諾提高紐約市的公車運行速度。

海灣大道和克羅普西大道主要有B6和B82兩條公車線路，這兩條線路每天的客流量約為8萬人次。交通局稱，這兩條線路分別是該區客流量第一和第四大的線路。交通局援引2023年美國人口普查數據，這兩條公車線的沿線居民中有52%的人乘坐公共交通工具上下班。

該計畫的一項安全措施是在14個交通繁忙路口設置左轉專用車道，並在其他路口實施左轉限制，具體位置將根據布碌崙第11和第12社區委員會的反饋意見確定。交通局表示，數據顯示，左轉專用車道已使行人和騎自行車者的受傷率降低了15%，而左轉限制則使受傷率降低了41%。該計畫還將增設至多18個行人中央分隔帶和延伸段。

據參加10日晚布碌崙11社區委員會會議的海灣大道華商會會長李志波介紹，會議上大家提出了公車道將減少停車位的顧慮，並對在哪些路口設置左轉專用車道和左轉限制，以及具體如何劃定商家的裝卸貨區提出了自己的看法。

市交通局提議在海灣大道和克羅普西大道設公車專用道。(記者胡聲橋╱攝影)

市交通局提議在海灣大道和克羅普西大道設公車專用道。(記者胡聲橋╱攝影)