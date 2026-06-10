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曼達尼搶功遭轟：大封路像「警察國家」把球迷擋在球館外

曼達尼搶功遭轟：大封路像「警察國家」把球迷擋在球館外

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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NBA紐約尼克隊10日晚將在曼哈頓麥迪遜廣場花園主場二度迎戰聖安東尼奧馬刺隊。（...
NBA紐約尼克隊10日晚將在曼哈頓麥迪遜廣場花園主場二度迎戰聖安東尼奧馬刺隊。（路透）

據紐約郵報報導，麥迪遜廣場花園（MSG）高層近日猛烈抨擊紐約市曼達尼（Zohran Mamdani），指控他將原定於周三在球館外舉辦的尼克隊觀賽派對據為己功，並批評市府實施的大規模封路措施猶如「警察國家」，將大量球迷拒於門外。

麥迪遜廣場花園表示，市長雖然批准在球館外舉辦觀賽活動，卻對外宣稱此舉是自己的政績，這種說法「充其量只是誤導」。MSG指出，市府批准活動的同時附加了多項限制條件，包括改採售票制入場，以限制類似過往慶祝活動中湧現的大量外溢人潮。

MSG在聲明中表示，「更重要的是，市長計畫阻止球迷在麥迪遜廣場花園外慶祝，這將使周邊街道變成一個警察國家。」

聲明強調，「尼克隊的勝利屬於所有紐約人。」

MSG官員進一步加大對曼達尼的批評力度，指責他打造出一個會「把球迷排除在外」的環境，使支持者無法在周三第四戰（Game 4）期間於主場球館外共同慶祝。

MSG表示，「我們希望每個人都能親眼觀看比賽。觀賽派對和公共慶祝活動讓所有尼克隊球迷都能共享這段特別時光。這些球迷希望一起慶祝，他們想在『籃球聖地』（The Mecca of Basketball）共同見證這一刻。這不僅是一場觀賽派對，更是關於分享勝利的喜悅。」

MSG指出，由於市府限制措施，周三的慶祝活動規模將被大幅縮減，現場僅提供1000張入場門票。

不過，紐約市警局（NYPD）發言人先前表示，MSG在申請第四戰戶外觀賽派對許可時，原本就僅申報500至1000名參與者。

根據紐約郵報取得的申請文件，MSG已於6月5日向市府提交活動申請。

過去在MSG外舉辦的觀賽派對曾吸引數千名球迷參與，目前尚不清楚MSG是否曾在先前活動中申請過更高的人數上限。

周一晚間尼克隊第三戰（Game 3）開打前，紐約市警局以川普總統將到場觀賽為由，在MSG周邊設置安全管制區。不過警方表示，相同的封鎖措施也將在周三比賽前持續實施。

原定於MSG外舉行的第三戰觀賽派對最終被取消，改至布萊恩公園（Bryant Park）舉辦，當晚共有超過20人遭到逮捕。

對此，MSG強調，布萊恩公園發生的混亂事件不應與MSG主辦的活動相提並論。

MSG表示，「市長在布萊恩公園舉辦、由市政府主辦的觀賽派對所發生的問題，與MSG周邊街區或任何過去由MSG舉辦的觀賽活動毫無關聯。」

然而，在尼克隊本次季後賽征途中，MSG外的球迷慶祝活動有時也曾引發秩序混亂甚至暴力事件。

MSG則指出，近年來其他NBA總決賽球隊主場外舉辦的觀賽派對鮮少出現重大問題，包括去年奧克拉荷馬城雷霆隊（Oklahoma City Thunder）與印第安納溜馬隊（Indiana Pacers）相關活動在內。

MSG在聲明中質疑，「如果市長不允許這樣做，至少應該誠實地告訴尼克隊球迷真正原因。他不能把責任推給總統。川普不會出席第四戰，因此沒有理由把花園球館周圍變成警察國家。」

對於相關批評，市府則引用曼達尼周三記者會上的說法回應。他重申，MSG的申請本來就僅限約1000名參與者。

他也提及紐約市警察局長蒂池（Jessica Tisch）本周稍早的聲明，表示第四戰將採取必要安全措施，以保障所有球迷安全。

曼達尼表示，「這支球隊為城市每個角落帶來了非凡的活力、自豪感與興奮感。我們希望鼓勵所有紐約人在這個重要時刻一同慶祝，同時以負責任的方式參與，彼此照應。我們希望這將是一個因正確理由而令人難忘的夜晚。」

前一天，市長還發文慶祝，「我們又回到花園球館外面了！」

他於周二晚間表示，「我們已批准MSG第四戰的售票制觀賽派對，更多細節將很快公布。在大家準備一同觀賽之際，我想明確指出，這對我們城市而言是一個歷史性且充滿喜悅的時刻。我們不會讓暴力行為破壞這一切。」

然而，MSG周二晚間再次發表聲明，批評相關限制過於嚴苛，並將曼達尼與警察局長蒂池形容為「掃興鬼（party poopers）」。

MSG同時警告，人流限制措施也將對周邊小型商家造成負面衝擊。

紐約市警局宣布，花園球館周邊區域將自西29街至西35街、介於第六大道與第八大道之間實施交通與人流管制。

市府官員則建議計畫參與戶外活動的球迷於下午4時30分前抵達現場。

此外，中央公園（Central Park）與布魯克林保齡館（Brooklyn Bowl）也將同步舉辦其他觀賽活動，而尼克隊則力拚在系列賽中取得3比1領先優勢。

精華 FAQ

  • MSG表示，市長雖批准球館外觀賽活動，卻對外宣稱是自己促成的政績，這種說法充其量只是誤導，因為活動本身原由球館方申請。

  • 市府核准活動時附帶多項安全限制，包括改為售票制入場、控制參與人數，並在MSG周邊設置交通與人流管制，以避免過去外溢人潮再度失控。

  • MSG認為限制會讓球迷難以在球館外共同慶祝，也會縮減活動規模，甚至波及周邊小商家；但市府則強調此舉是為了維護所有人的安全。

曼達尼 麥迪遜廣場花園 紐約市

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