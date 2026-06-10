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紐約市迎高溫 百處避暑站開放

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市11日(周四)與12日(周五)兩天將面臨本季首波高溫挑戰。(本報檔案照)
紐約市11日(周四)與12日(周五)兩天將面臨本季首波高溫挑戰。(本報檔案照)

紐約市將在11日(周四)與12日(周五)兩天面臨本季首波高溫挑戰，氣溫預計攀升至華氏90度以上，加上濕度偏高，體感溫度可能逼近華氏100度。國家氣象局(NWS)已針對全市發布高溫警報，有效時間自11日中午起至12日晚間8時。

市府緊急管理局建議長者、有慢性病史者及家中無冷氣設備的市民提早規畫避暑去處。發言人指出，當體感溫度達華氏95度且持續兩天以上，或單日一度達華氏100度，市府將正式啟動熱浪緊急應變計畫，在全市五個行政區開放數百個免費降溫中心，地點涵蓋公立醫院、圖書館、樂齡中心等公共場所。

市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)亦呼籲市民切勿輕視高溫的威脅，建議民眾協助鄰里長者裝設冷氣、為走廊獨居老人安裝室內溫度計，並向身邊親友示範如何在網上尋找降溫中心。

市府提醒市民注意熱中暑徵兆，包括皮膚乾熱、呼吸困難、心跳加速、意識混亂、頭暈、噁心或嘔吐，一旦發現上述情況應立即致電911。同時建議盡量減少在高溫時段外出、穿著輕薄透氣衣物，並在室內關閉百葉窗、善用電風扇及冷氣降溫。任何情況下切勿將孩童、成人或寵物單獨留置車內。

市民可透過撥打311或瀏覽市府「涼爽選項地圖」(Cool Options Map)查詢鄰近降溫中心，部分地點設有無障礙設施並歡迎攜帶寵物，導盲犬等服務性動物不受限制。

除高溫外，11日傍晚至12日間，強雷暴系統有可能影響本市，屆時或伴隨豪雨及強風，市民外出時須一併注意雷暴安全。

市免費戶外泳池將於6月27日開放，每日上午11時至晚間7時供市民消暑；各公共海灘亦免費開放，救生員駐守時間為上午10時至下午6時。欲訂閱市府緊急通報，可發送短訊「NOTIFYNYC」至692-692，或瀏覽nyc.gov/beattheheat取得更多防暑資訊。

精華 FAQ

  • 高溫警報自11日中午至12日晚間8時生效，氣溫預計超過華氏90度，因濕度偏高，體感溫度可能逼近華氏100度。

  • 市府特別提醒長者、慢性病患者，以及家中沒有冷氣設備的居民，應及早安排前往圖書館、醫院或樂齡中心等免費降溫地點。

  • 市民可撥打311或使用Cool Options Map查找附近降溫中心，並留意中暑徵兆、減少外出、補充降溫措施，且絕不能把孩童、成人或寵物留在車內。

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