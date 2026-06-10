皇后區濱水綠道擬串聯長島市至貝賽 你同意嗎？

DOT表示，目前多個路段仍處於概念設計及民意徵集階段。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市交通局(DOT)9日在法拉盛就「皇后區 濱水綠道」(Queens Waterfront Greenway)規畫舉行社區說明會，介紹從長島 市龍門廣場州立公園（Gantry Plaza State Park)延伸至貝賽托騰堡(Fort Totten)、小灣公園(Little Bay Park)一帶的路線構想。DOT表示，該計畫希望串聯皇后區北岸多個濱水公園、住宅區與商業區，改善行人與自行車通行安全，並補足目前東西向連接不足的路段。

根據DOT介紹，綠道路線將經過阿斯托利亞(Astoria)、拉瓜地亞機場周邊、法拉盛灣、法拉盛溪、大學點，再延伸至小灣公園與托騰堡。沿線將依不同街區條件採取不同設計，包括保護式自行車道、共享車道、自行車標線、路緣延伸、行人穿越改善及導向標誌等，讓居民更安全前往濱水公園，也使不同社區之間有更清楚的步行與騎行連接。

法拉盛溪跨越方式是此次規畫重點。DOT表示，長期方案是在北方大道橋(Northern Boulevard Bridge)側邊增設懸臂式通道，提供足夠寬度供行人與自行車通行，並直接銜接法拉盛灣濱水步道，即現名馬爾科姆X濱水步道(Malcolm X Promenade)。

DOT指出，目前羅斯福大道橋兩側人行道均已開放，未來可延續現有條件，在橋上設置行人與自行車共用通行空間。官員也提到，羅斯福大道與大學點大道(College Point Boulevard)交會處交通狀況較混亂，未來可藉綠道規畫重新整理路口秩序，改善法拉盛市中心周邊通行環境。

在法拉盛市中心以北至大學點之間，DOT表示，大學點大道部分路段穿越倉儲、工業區及汽車修理廠，路幅寬、貨運與車流活動頻繁，對居民而言通行壓力較大，也成為大學點居民前往法拉盛市中心、北方大道橋及羅斯福大道的一道屏障。DOT擬在部分約75呎寬路段兩側增設七呎寬自行車道，並以混凝土護欄分隔，同時為人行道提供保護。

進入大學點住宅區後，設計將轉為較「輕量」的交通安全措施，例如自行車標線、導向標誌、彩繪路緣延伸及行人穿越改善，協助居民前往麥克尼爾公園(MacNeil Park)、鮑威爾灣公園(Powell’s Cove Park)等濱水公園。在更東側的小頸灣一帶，DOT也提出透過第三大道、第七大道、鮑威爾灣大道(Powell’s Cove Boulevard)等路段銜接現有步道與公園系統。

現場與會者、東皇后區綠道倡議組織Eastern Queens Greenway成員Joby Jacob表示，他在東皇后區長大，也經常騎自行車穿越相關路段。他說，自己樂見市府規畫一條可連接各個公園的路線，讓騎車者不必一路閃避車流。不過，他也認為，部分東皇后區路段仍應考慮更多受保護自行車道，而不只是共享車道。

另一名與會居民金Dana表示，她不是自行車騎士，但經常在法拉盛灣濱水步道一帶跑步，也會從北方大道橋穿越前往步道。她說，目前橋上及周邊通行空間狹窄，旁邊車流速度快，跑步時會感到壓迫；若能增設更安全、寬敞的行人與自行車通道，將有助提升居民使用體驗。DOT表示，目前多個路段仍處於概念設計及民意徵集階段。

紐約市交通局(DOT)9日在法拉盛就「皇后區濱水綠道」(Queens Waterfront Greenway)規畫舉行社區說明會。(記者高雲兒╱攝影)

DOT表示，目前多個路段仍處於概念設計及民意徵集階段。(記者高雲兒╱攝影)