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歧視白人與女性？紐約市大「非裔男性倡議」遭司法部調查

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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自美國最高法院於2023年裁定大學招生中的平權行動(Affirmative Ac...
自美國最高法院於2023年裁定大學招生中的平權行動(Affirmative Action)違憲後，基於種族的篩選計畫愈發缺失法律立足點。(美聯社)

9日(周二)，美國司法部(DOJ)宣布對紐約市大(CUNY)系統已推行21年的「非洲裔男性倡議」(Black Male Initiative)計畫展開調查，並透過新聞稿指出，該倡議透過基於種族的篩選方式，變相優待了「特定的非白人少數族裔」。

據悉，該倡議的核心使命是為了提高紐約市大旗下22所學校的少數族裔男學生的入學率、留校率、平均成績(GPA)以及畢業率；在其官網中，「非洲裔男性倡議」特別點名招收非洲裔、加勒比海地區及西語裔的男性。

司法部助理部長迪倫(Harmeet K. Dhillon)在聲明中表示，在決定如何分配教育資源或機會時，種族絕不能成為考量因素，司法部絕不容許大學院校根據種族將教育福利定向提供給特定學生。

此次風波源於權益團體「平等保護項目」(Equal Protection Project)於6月初提起的申訴，指控該倡議給予特定種族學生優先權。該機構創辦人雅各布森(William Jacobson)表示，對司法部能依據其申訴採取行動感到十分欣慰，並強調每位學生都理應獲得平等對待。

雅各布森指出，該倡議中的歧視行為本該在近15年前就被叫停，但在2012年歐巴馬執政時期，聯邦教育部曾認定該倡議符合聯邦法律。對此，紐約市大發言人在回應早前申訴時則堅稱，該倡議其實向所有學生開放，不分種族、性別或國籍。

盡管「平等保護項目」在申訴中承認該倡議確實有其益處，但主張這些資源應一視同仁地分配給所有需要幫助的學生，而非取決於種族背景。項目特別強調，自美國最高法院於2023年裁定大學招生中的平權行動(Affirmative Action)違憲後，這類基於種族的教育計畫其法律立足點已變得愈發搖搖欲墜。

目前，「平等保護項目」已對全美超過120家機構提起訴訟，挑戰了550多項基於種族的獎學金與特殊計畫，對象包括紐約州大(SUNY)多所分校、復敦大學(Fordham University)以及紐約州教育廳等機構。

精華 FAQ

  • 司法部認為該倡議可能透過基於種族的篩選，變相把教育福利定向提供給特定非白人少數族裔，因此決定介入調查，檢視其是否違反聯邦法律。

  • 該計畫核心目標是提高紐約市大旗下二十二所學校少數族裔男學生的入學率、留校率、平均成績與畢業率，並在官網點名招收多個少數族裔男性。

  • 平等保護項目主張該倡議對特定種族學生給予優先權，認為相關資源應平等分配給所有需要幫助的學生，並指出最高法院判決後此類計畫法律基礎更薄弱。

司法部 歧視 紐約市

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