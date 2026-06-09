紐約市水費擬漲6% 民代籲水務局否決

部分民代與屋主認為，在生活費用持續上升之際，再度提高水費，將讓家庭與小商家承受更多壓力。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市水務局將表決2027財年水費案，若通過7月1日起調漲6%。

紐約市水務局將表決2027財年水費案，若通過7月1日起調漲6%。 重點二： 市府稱漲價用於抵消營運成本並投資供水、污水處理與基建改善。

市府稱漲價用於抵消營運成本並投資供水、污水處理與基建改善。 重點三：黃友興與黃敏儀反對漲幅，憂加重家庭小商家負擔且改善未見成效。

紐約市 水務局將於10日(周三)表決2027財年水費調漲案，若獲通過，全市水費將於7月1日起上調6%。市府表示，漲幅將用於抵消營運成本上升，並支應供水、污水處理及基礎設施投資；但部分民代與屋主認為，在住房、食品、公用事業費、保險 及稅費持續上升之際，再度提高水費，將讓家庭與小商家承受更多壓力。

市環境保護局(DEP)5月提出新財年水費方案，稱6%漲幅將協助維持供水與污水系統營運，並推動必要基礎設施改善。DEP也表示，將透過與紐約州環境設施公司合作，投入2500萬元擴大水費負擔能力相關項目，協助部分用戶管理水費與污水費帳單。若漲幅通過，一般獨棟住宅每月帳單約增加6元。

市議員黃友興反對這項漲幅，並呼籲第30選區居民及全市民眾向水務局提交意見。他表示，許多屋主近年已面臨房貸、保險、地稅、維修及日常生活成本上升，若再加上水費調漲，將進一步壓縮家庭預算。

黃友興表示，皇后區部分社區每逢暴雨仍出現積水、地下室淹水及下水道倒灌等問題，居民尚未看到足夠的排水與下水道升級。他認為，民眾不應在基建問題未解的情況下，被要求支付更高水費。

市議員黃敏儀也對水費調漲表達擔憂。她表示，紐約人已在承受住房、食品、公用事業費及其他基本生活開支上升壓力，DEP此時提出6%水費漲幅，將讓家庭預算再添負擔。她說，雖然理解城市需要投資與維護供水及下水道基礎設施，但許多選民對年復一年支付更高費率感到挫折，尤其在長期淹水地區，居民反覆反映排水不足、基建老化，卻仍在等待真正能解決問題的投資。

黃敏儀表示，民眾應同時獲得可負擔性與問責性；若紐約人被要求支付更多水費，就應有信心知道這些錢確實用於帶來可見的基礎設施改善。黃友興則批評，水費上漲對屋主與小商家而言形同「變相稅收」。他呼籲民眾在水務局最終表決前參與公眾評論程序，向水務局表達意見。

根據水務局公告，相關費率若獲通過，將於7月1日起生效。水務局最終表決定於10日(周三)舉行。