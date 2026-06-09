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世界盃前加強取締甘迺迪機場非法攬客 港務局推1億元整治計畫

記者高雲兒╱紐約即時報導
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紐新港務局宣布，將在甘迺迪國際機場(JFK)加強取締非法攬客載客行為，推出為期1...
紐新港務局宣布，將在甘迺迪國際機場(JFK)加強取締非法攬客載客行為，推出為期10年、總額1億元的整治計畫。(記者劉梓祁╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世界盃前夕，港務局將在JFK機場加強取締非法攬客載客行為。
  • 重點二：整治計畫為期十年、總額一億元，將強化執法與多語宣導。
  • 重點三：新規將提高罰則、加記駕照點數，並與多個機關聯手查緝。

隨著世界盃足球賽即將開幕，預計將有大批旅客湧入紐約都會區，紐新港務局宣布，將在甘迺迪國際機場(JFK)加強取締非法攬客載客行為，推出為期10年、總額1億元的整治計畫，針對冒充機場人員、無照招攬乘客、漫天要價等問題加強執法。

港務局表示，非法攬客問題多年存在，部分不法司機或人員會在航廈內外接近剛抵達的旅客，聲稱可提供交通服務，實際上並無合法計程車牌照或TLC車牌。

港務局執行董事賈西亞(Kathryn Garcia)表示，非法攬客多由少數屢犯者造成，其中最嚴重者幾乎每天到機場作案。她表示，自2025年以來，JFK機場前50名非法攬客者，占相關傳票總數約22%。她形容，這項問題長期且反覆，過去的處罰不足以形成嚇阻，因此需要更強硬手段。

新措施包括在航班上播放提醒廣播、在航廈設置多語言告示，並透過社群媒體向遊客宣導，提醒旅客不要搭乘未經授權的車輛。港務局也將與皇后區檢察官辦公室、紐約州機動車輛管理局(DMV)及紐約市計程車暨禮車管理局(TLC)合作，鎖定無合法TLC車牌或計程車牌照卻在機場攬客的司機。

在懲罰方面，非法攬客定罪過去不會在駕照上扣點；新規將改為一次記五點。若24個月內累積11點，駕照將自動暫停。相關傳票也將改由行政審判與聽證辦公室處理，以加快裁決程序。此外，若車輛因非法攬客等相關行為被拖吊，除原有費用外，還將加收594元。

根據港務局與TLC警方資料，今年前四個月，雙方每日約開出七至八張「在機場非法招攬地面交通」傳票，高於去年同期每日不到五張。紐約計程車工人聯盟代表德賽(Bhairavi Desai)表示，若新措施能加快審理並增加制服警力在各航廈出現，將有助於提升執法效果，也讓旅客更容易辨識合法交通服務。

港務局表示，世界盃期間旅客量將大幅增加，JFK作為紐約主要國際門戶，必須降低遊客一落地就被非法攬客盯上的風險。官方提醒旅客，抵達機場後應依照航廈標示前往正式計程車排班區，或使用合法網約車指定上車區，不要接受陌生人在行李提領區、航廈出口或停車場主動兜售的載客服務。

港務局表示，非法攬客問題多年存在。(記者高雲兒╱攝影)
港務局表示，非法攬客問題多年存在。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 港務局指出，世界盃將吸引大量旅客湧入紐約都會區，JFK作為主要國際門戶，容易成為非法攬客目標，因此必須提前強化執法與提醒，降低旅客一落地就受騙或被漫天要價的風險。

  • 計畫包括航班廣播、多語言告示與社群宣導，也會與檢察官辦公室、DMV及TLC合作查緝，並將違規者改記五點、加快行政裁決，拖吊車輛還會加收594元。

  • 官方建議旅客依航廈標示前往正式計程車排班區，或使用合法網約車指定上車區，不要接受在行李提領區、出口或停車場主動兜售服務的陌生人，以免搭上無牌車輛。

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