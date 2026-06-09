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95℉…紐約市本周恐面臨今年最高溫 體感破百度

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市本周恐將迎來突破90度高溫。圖為民眾前往海灘示意圖。(記者馬璿／攝影)
紐約市本周恐將迎來突破90度高溫。圖為民眾前往海灘示意圖。(記者馬璿／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：強烈熱浪本周將自維州一路北上，影響紐約市等東岸城市。
  • 重點二：11日至12日東岸高溫與高濕並襲，體感可突破華氏100度。
  • 重點三：氣象單位提醒補水避暑，留意熱衰竭與熱中暑等危險症狀。

一股強烈熱浪本周稍晚將從維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)一路席捲至紐約市，沿95號州際公路沿線的數百萬民眾恐將面臨今年以來最高溫天氣。

美國國家氣象局(NWS)在X平台發文指出，「這波大範圍熱浪將在本周中段籠罩美國中部，之後移往東岸，並在12日達到高峰，周末起才會緩步減退。季節初期的熱浪往往更為危險，對許多地區而言，這將是今年夏天截至目前最劇烈的高溫事件。」NWS呼籲民眾多補充水分、減少戶外活動，並前往有空調的場所避暑。

FOX預報中心指出，隨著一個強低壓系統11日(周四)與12日(周五)間橫越加拿大中南部，高壓系統同步在東岸外海建立，強勁的南風將大量熱氣與濕氣一路向北輸送至新英格蘭地區。

從11日起，中大西洋與東北部地區將湧入高濕氣團，露點溫度將從原本的華氏50度攀升至60度末至70度初，體感悶熱程度大幅上升。氣溫方面，各地最高氣溫預計比6月中旬平均值高出華氏10至15度。

11日與12日的午後，從里奇蒙、華盛頓特區到紐約市，多個城市最高氣溫將衝上華氏90度中段甚至高段。計入濕度後，體感溫度恐突破華氏100度以上。美國國家氣象局屆時可能發布高溫警示或極端高溫預警。

若氣溫達預測值，12日單日恐破逾40項高溫歷史紀錄，華盛頓特區與費城均在高風險名單之列，兩市可能同步寫下今年最高溫紀錄。紐約市11日若達華氏95度，將是自去年7月30日以來最高溫的一天。

FOX預報中心表示，這波夏日型態可能持續整個6月，且氣候預測中心發布的8至14日氣溫報告同樣顯示，整個東岸地區氣溫持續偏高的機率仍然相當高。

NWS提醒，高溫相關疾病的早期症狀包括大量出汗、疲勞、頭暈、頭痛、肌肉痙攣及過度口渴，若未及時處理，可能進展為危及生命的熱中暑，症狀包括意識混亂、高燒及皮膚乾燥發紅，須立即就醫。

精華 FAQ

  • 熱浪將從維吉尼亞州里奇蒙一路往北席捲到紐約市，沿95號州際公路周邊的中大西洋與東北部最受影響，華盛頓特區、費城與新英格蘭也將出現高溫。

  • 因為東岸同時湧入高濕氣團，露點將大幅升高，南風又把熱氣與濕氣往北輸送，使華氏90多度的氣溫在濕度加持下，體感溫度可能超過華氏100度。

  • 氣象單位建議多補充水分、減少戶外活動並到有空調處避暑；若出現大量出汗、疲勞、頭暈、頭痛、抽筋或口渴，應警覺熱衰竭，必要時立即就醫。

紐約市 熱浪 新英格蘭

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