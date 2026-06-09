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紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

記者曹馨元╱紐約即時報導
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尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美...
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼克總決賽第三戰惜敗後，曼哈頓觀賽派對爆發失控騷動。
  • 重點二：布萊恩公園湧入逾七千人，警方逮捕二十一人且五警受傷。
  • 重點三：球迷阻擋交通、破壞設施，還圍攻馬刺球迷並撕毀球衣。

8日(周一)晚，紐約尼克隊(New York Nicks)在NBA總決賽第三戰以111比115的微弱分差惜敗聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)，隨即引發了部分狂熱球迷的失控行為。布萊恩公園(Bryant Park)戶外觀賽派對的群眾也與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。

這場原本訂於主場麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)外舉行的觀賽派對，因川普出席而移師至布萊恩公園。然而，當晚開球時間前後，聚集現場的球迷人數突破市府原本預估的5000人上限，達7000餘人。大批警力隨即趕往現場維持秩序。

紐約市警(NYPD)證實，警方在現場共逮捕了21人，被控罪名包括襲警、普通攻擊、非法持有武器、恐嚇、抗拒逮捕以及妨害公務等罪名。在這場混亂的警民衝突中，共有五名警員受傷；被捕者中有八人被正式起訴拘留，另外13人則在收到刑事法庭傳票後獲釋。

警方指出，當時情緒失控的群眾不僅拒絕警方的疏散命令，更用肉身阻擋沿途的車輛通行，導致中城交通出現大範圍的嚴重癱瘓。市警局批評，這些群眾在街頭展開了「極其魯莽的瘋狂行為」，包括引發集體鬥毆導致多人受傷。部分民眾更徒手將街道上的公車指示牌和路樹連根拔起，直接當作武器扔擲，並紛紛爬上周邊的工程鷹架、路燈桿，甚至跳上停在路邊的警車及卡車頂部踐踏狂喊，對公共設施造成了嚴重破壞。

同時，網路社群上也瘋傳多段現場混亂畫面。影片顯示，數十名尼克隊球迷在曼哈頓街頭團團圍住一名馬刺隊球迷，當街將他身上穿的馬刺隊當家球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的球衣撕碎。

盡管在尼克隊第二戰的觀賽派對就曾出現場面失控，導致26人被捕，8日晚的騷亂還是為這場睽違27年的總決賽主場首戰蒙上了陰影。10日(周三)晚，第四戰將繼續在麥迪遜廣場花園開打，賽事進程及維安成果料將再次成為焦點。

市警局批評，這些群眾在街頭展開了「極其魯莽的瘋狂行為」。(美聯社)
市警局批評，這些群眾在街頭展開了「極其魯莽的瘋狂行為」。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因球隊以四分之差惜敗，引發部分狂熱球迷情緒失控，加上觀賽人潮遠超預期，現場在警方疏散與管制下仍出現衝突，最後演變成群眾暴動。

  • 紐約市警表示，共逮捕二十一人，罪名包含襲警、普通攻擊、非法持有武器、恐嚇、抗拒逮捕與妨害公務等；其中八人遭正式起訴拘留。

  • 群眾拒絕疏散並阻擋車輛，造成中城交通嚴重癱瘓；同時有人破壞路牌、路樹與警車，還爬上鷹架和路燈桿，導致多名警員受傷。

麥迪遜廣場花園 馬刺 紐約市

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