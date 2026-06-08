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長灘市重罰非法煙火 最高罰1.5萬+監禁

記者戴慈慧／紐約即時報導
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隨著國慶假期即將到來，長島納蘇郡長灘市(Long Beach)近日大幅提高非法燃...
隨著國慶假期即將到來，長島納蘇郡長灘市(Long Beach)近日大幅提高非法燃放煙火的處罰力度，違規者最高可能面臨1萬5000元罰款及15天監禁。圖為梅西百貨的國慶煙火。(本報檔案照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長灘市提高非法煙火罰則，最高可罰一萬五千元並監禁十五天。
  • 重點二：新法採累進處罰，盼遏止住宅區煙火擾民、火災與傷害風險。
  • 重點三：市府同時禁電動自行車進入木棧道、海灘與人行道，違者重罰。

隨著國慶假期即將到來，長島納蘇郡長灘市(Long Beach)近日大幅提高非法燃放煙火的處罰力度，違規者最高可能面臨1萬5000元罰款及15天監禁，希望藉此遏止近年來日益嚴重的煙火擾民與公共安全問題。

根據市議會最新通過的法案，非法施放煙火的罰款將依違規次數逐步提高。市府官員表示，新規旨在加強執法效果，防止住宅區內頻繁出現的煙火活動引發火災、財產損失及人身傷害事故。除了高額罰款外，違規者還可能面臨最長15天監禁。

長灘警方指出，每年夏季尤其是獨立日前後，警局都會接獲大量與煙火有關的投訴電話。居民反映，深夜爆竹聲不僅影響睡眠，也容易驚嚇兒童、長者及寵物，部分退伍軍人更可能因爆炸聲引發創傷後壓力症候群(PTSD)反應。市府認為，提高處罰標準有助於降低違規情況，保障社區安全與生活品質。

除了打擊非法煙火，長灘市近期也同步收緊電動自行車及電動滑板車管理規定。市議會日前通過新法，禁止電動自行車、電動滑板車及其他機動代步工具在木棧道(boardwalk)、海灘及人行道上行駛。違規者最高可被處以500元罰款或15天監禁。

警方表示，近年接獲大量有關電動自行車高速穿梭木棧道及行人區的投訴，部分民眾甚至險遭撞擊。支持禁令的居民認為，木棧道人潮眾多，電動自行車速度較快，容易造成安全隱患；但也有民眾擔憂，新規可能影響部分居民日常通勤及行動不便人士的交通需求。警方強調，依法受到聯邦殘障人士法(ADA)保障的輔助行動裝置不在執法範圍內。

長灘市府表示，今年夏季將持續加強執法與宣導工作，並提醒民眾遵守相關規定。根據市府公告，今年官方煙火表演預定於7月10日晚間在海灘與木棧道沿線舉行，市民可前往合法活動地點觀賞煙火，共同維護社區安全。

精華 FAQ

  • 市府指出，近年夏季與獨立日前後煙火投訴暴增，深夜爆炸聲影響居民休息，也可能引發火災、財損與人身傷害，因此決定提高罰則遏止違規。

  • 依新法，非法施放煙火的罰款會按違規次數逐步提高，最高可罰一萬五千元，並可能面臨最長十五天監禁，以強化執法嚇阻效果。

  • 新法禁止電動自行車、電動滑板車及其他機動代步工具在木棧道、海灘和人行道行駛，違者最高可罰五百元或監禁十五天，但ADA保障的輔助行動裝置不受影響。

長島

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