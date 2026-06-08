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別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

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別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曼達尼稱看尼克總決賽第三戰，門票花費接近一千美元。
  • 重點二：他表示座位是站立區，且直接向麥迪遜廣場花園購買。
  • 重點三：外界流傳站票要七千美元起，但知情人士稱官員可買優惠票。

據紐約郵報報導，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，他為觀看尼克隊總決賽第三戰所購買的門票花費「接近1000美元」，且他在今晚的座位為站立區（Standing Room Only）。

他是在中央公園一場與世界盃相關、但與籃球無關的記者會上向媒體透露這一訊息，當時他正準備前往現場支持紐約主隊對戰聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）。

當記者進一步追問時，他表示，「那是我直接向麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）購買的。」

值得注意的是，根據網路上流通的資訊，站票最低價格約為7000美元，相較之下，他所支付的價格明顯低得多。

曼達尼此前曾表示，他將與朋友一同觀賽，且門票由本人自行支付。

另一方面，川普總統也預計將出席該場比賽。據悉，在尼克隊老闆多蘭（Jim Dolan）的邀請下，他很可能會在包廂內觀賽。

此外，布萊克曼（Bruce Blakeman）將於11月挑戰現任紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）的共和黨候選人也表示將陪同川普出席。

當被問及是否會在比賽期間與川普會面時，曼達尼回應，「我沒有這樣的計畫，不過我相信我們之間的對話還會繼續。」

據知情人士透露，麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）會為地方民選官員保留一定數量的門票，並允許他們直接向場館購買，通常還能享有相當優惠的價格。

消息人士補充，這類座位通常位於靠近下層看台的優質區域。

目前，曼達尼擔任紐約市長的年薪略低於26萬美元。

精華 FAQ

  • 他是為觀看尼克隊總決賽第三戰而購票，並稱自己花費接近1000美元。這筆費用遠低於外界流傳的站票行情。

  • 曼達尼說自己買的是站立區門票，而且是直接向麥迪遜廣場花園購買，並非透過轉售平台取得。

  • 知情人士指出，麥迪遜廣場花園會保留部分門票給地方民選官員，通常可直接向場館買到相對優惠的位置，因此價格可能明顯較低。

曼達尼 麥迪遜廣場花園 世界盃

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