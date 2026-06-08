布碌崙貝瑞吉會計師事務所 光天化日遭竊7000元

貝瑞吉一間會計師事務所近日遭竊7000元。(警方提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 布碌崙貝瑞吉會計師事務所光天化日遭竊約7000元現金。

布碌崙貝瑞吉會計師事務所光天化日遭竊約7000元現金。 重點二： 警方指出嫌犯為20至25歲瘦削黑髮男子，已公布照片通緝。

警方指出嫌犯為20至25歲瘦削黑髮男子，已公布照片通緝。 重點三：案發於貝瑞吉大道413號，警方呼籲民眾提供線索協助追緝。

布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉一間會計師事務所近日遭竊7000元，警方於8日公布了嫌疑人的照片予以通緝，希望知情者盡快與警方聯繫，一遍早日將嫌犯捉拿歸案。

這起重大盜竊案發生在市警68分局的轄區內。1日(周一)下午1時58分左右，一名身份不明的男子進入位於貝瑞吉大道(Bay Ridge Avenue)413號的Idris and Sons會計和稅務事務所。這名男子從一名64歲男性受害者的無人看管的辦公桌上盜走約7000元現金後逃離現場。

警方描述這名嫌疑人為一名膚色較深的男子，年齡約20-25歲，身高約六呎，身材偏瘦，留著黑色短髮。他最後一次被目擊者看到時身穿黃色襯衫、黑色夾克和黑色褲子。

警方沒有說明這名竊賊如何能在大白天進入這家會計師事務所，他是否與會計師事務所的工作人員或受害者相識，以及受害者案發時為何不在辦公室旁。

案發地點為貝瑞吉熱鬧的商業區。近年來，有更多華人選擇定居貝瑞吉。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。