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布碌崙貝瑞吉會計師事務所 光天化日遭竊7000元

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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貝瑞吉一間會計師事務所近日遭竊7000元。(警方提供)
貝瑞吉一間會計師事務所近日遭竊7000元。(警方提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布碌崙貝瑞吉會計師事務所光天化日遭竊約7000元現金。
  • 重點二：警方指出嫌犯為20至25歲瘦削黑髮男子，已公布照片通緝。
  • 重點三：案發於貝瑞吉大道413號，警方呼籲民眾提供線索協助追緝。

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉一間會計師事務所近日遭竊7000元，警方於8日公布了嫌疑人的照片予以通緝，希望知情者盡快與警方聯繫，一遍早日將嫌犯捉拿歸案。

這起重大盜竊案發生在市警68分局的轄區內。1日(周一)下午1時58分左右，一名身份不明的男子進入位於貝瑞吉大道(Bay Ridge Avenue)413號的Idris and Sons會計和稅務事務所。這名男子從一名64歲男性受害者的無人看管的辦公桌上盜走約7000元現金後逃離現場。

警方描述這名嫌疑人為一名膚色較深的男子，年齡約20-25歲，身高約六呎，身材偏瘦，留著黑色短髮。他最後一次被目擊者看到時身穿黃色襯衫、黑色夾克和黑色褲子。

警方沒有說明這名竊賊如何能在大白天進入這家會計師事務所，他是否與會計師事務所的工作人員或受害者相識，以及受害者案發時為何不在辦公室旁。

案發地點為貝瑞吉熱鬧的商業區。近年來，有更多華人選擇定居貝瑞吉。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 案件發生在布碌崙貝瑞吉，地點是貝瑞吉大道413號的會計與稅務事務所。時間約為1日周一下午1時58分，屬於市警68分局轄區內的重大盜竊案。

  • 警方描述嫌犯為膚色較深的男子，年約20至25歲，身高約六呎，身材偏瘦，留黑色短髮。最後目擊時，他身穿黃色襯衫、黑色夾克與黑色褲子。

  • 警方已公布嫌疑人照片與視頻，呼籲見到相似特徵者立即通報。民眾可致電(800)577-TIPS，或上網、傳簡訊、用X平台及CS-NYC應用程式提供線索，消息保密。

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