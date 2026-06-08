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川普駕到…曼哈頓中城大封街 出行請看好這份指南

記者許君達╱紐約即時報導
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由於川普前往麥迪遜廣場花園觀看尼克隊比賽，8日下午4時起，曼哈頓中城的大片街區將...
由於川普前往麥迪遜廣場花園觀看尼克隊比賽，8日下午4時起，曼哈頓中城的大片街區將被臨時封閉交通，預計進出紐約賓州車站的乘客會受到一些連帶影響，最好搭乘地鐵前往車站。封閉期間，觀賽者和通勤者可憑球票或車票經過嚴格安檢後步行通過該區域。(記者許君達╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普赴麥迪遜廣場花園觀賽，引發曼哈頓中城大規模封街管制。
  • 重點二：第五大道至第八大道、西30街至西35街下午四點起限制通行。
  • 重點三：賓州車站維持運作，特定入口與地下通道可供旅客進出。

根據紐約市警和特勤局的通告，由於總統川普8日晚間將赴紐約麥迪遜廣場花園球場觀看尼克隊的比賽，曼哈頓中城從西30街至西35街、第五大道至第八大道之間的區域將從當日下午4時起封閉交通，僅限持有球票的觀賽者或持有火車票的通勤客能夠步行穿過此區域，而且在進入封閉區前需要經過機場級別(TSA Style)的嚴格安檢。

根據計畫，在臨時封閉措施期間，球場地下的紐約賓州車站(Penn Station)將維持正常開放和運營，當局建議乘客最好從位於封閉區外的莫伊尼漢候車大廳(Moynihan Hall)進站。如果不得不從從東側進站，則可在極為有限的幾個安檢入口步行穿過封閉區進入車站，安檢入口分別位於第八大道交西30街和34街處、第七大道交29街處，以及位於第六大道交32街和33街處的兩個地鐵站出口。而如果搭乘地鐵1/2/3線或A/C/E線並直接從地下通道進入賓州車站，將不受影響。此外，封閉區域內的商業空間將被允許維持開放，有明確去向的顧客或從事商業活動的人員亦可經過安檢後進入該區域。

當晚比賽結束後，散場球迷可從第七大道或第八大道的出口離開球場，但出場後必須根據指引，向南或向北步行離開封閉區域，禁止東西方向的移動。搭乘計程車或網約車也須將上車地點設定在36街以北或29街以南。

當局提示，8日當晚麥迪遜廣場花園球場內將實施嚴格的「無包政策」，任何背包、手包甚至公文包，以及酒精都被禁止入場，且場外不設存包設施，球迷須盡可能輕裝前往。

由於川普沒有計畫繼續留在紐約觀看尼克隊的第四場總決賽，因此10日(周三)的比賽不會再有如此高強度的安全措施。

精華 FAQ

  • 封閉範圍為西30街至西35街、第五大道至第八大道之間，當天下午4時起實施，僅允許持票觀眾與持火車票通勤客經安檢後通行。

  • 官方建議優先從封閉區外的莫伊尼漢候車大廳進站；若從東側進入，須走指定安檢入口，或搭乘地鐵經地下通道直接進站。

  • 散場後只能向南或向北離開封閉區，不能東西向移動；計程車與網約車須在36街以北或29街以南上車，且場內禁止背包、手包、公文包與酒精。

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