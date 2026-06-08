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世界盃本周開踢 大紐約短租房價瘋漲最高15倍

記者曹馨元╱紐約即時報導
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愛彼迎數據顯示，同一社區、相同戶型的租屋，其決賽前夜的開價是首場比賽前夜價格的三...
愛彼迎數據顯示，同一社區、相同戶型的租屋，其決賽前夜的開價是首場比賽前夜價格的三倍左右。(截自Airbnb搜索界面)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世界盃將在大紐約開踢，帶動當地短租房價全面飆升。
  • 重點二：西紐約六居室決賽前晚租金自865元暴漲至1萬4185元。
  • 重點三：專家指多數房東漫天開價，恐反致房屋空置並需降價。

隨著四年一度的世界盃即將於本周在大紐約地區開踢，本地房東正迎來一場難得商機，紛紛針對前來觀賽的球迷調高短期租金，更有甚者將每晚房價提漲15倍。各大短租網站顯示，只要是與比賽日期掛鉤的特定日子，幾乎所有房型的房價都至少翻了一倍。

根據愛彼迎(Airbnb)的掛牌數據，一棟位於新澤西州西紐約市(West New York)、距離世界盃舉辦地大都會人壽體育場(MetLife Stadium)僅15分鐘車程的六居室，在總決賽前晚的價格從平時的每晚865元，暴漲1539%至1萬4185元。

中文社媒小紅書上也有網友發帖表示，有同小區鄰居將位於新州席卡克斯(Secaucus)的二居室，在世界盃期間炒至每晚5000元的天價。

市場調查機構StreetMatrix的市場總監米勒(Jonathan Miller)指出，每個人現在都想趁機撈一筆。米勒坦言，這種做法與其說是開門迎客，倒不如說是一場大規模敲詐遊客的機會；他雖然不反對民眾把握這種罕見的商機，但這次的漲價幅度實在高得令人震驚。

不同賽事的短租熱度亦不同。愛彼迎數據顯示，同一社區、相同戶型的租屋，其決賽前夜的開價是首場比賽前夜價格的三倍左右；十六強賽時段價格也較小組賽高出30%。

旅宿數據分析公司AirDNA在4月份的報告指，今年世界盃期間，包含西雅圖、洛杉磯和堪薩斯城在內的所有主辦城市，短租房的需求量平均上漲了66%。Expedia亦證實，主辦城市的短租房供應增長速度，足足是非主辦城市的兩倍。

而在小紅書上列出短租的華人房東則開價更為實際，一居室或單間臥室普遍在每晚100至200元左右。一名網友將位於新州威霍肯(Weehawken)的一居室定價僅每晚200元；薄利多銷，該房東收穫的預訂質詢數量十分可觀。

部分房地產專家預測，房東過度樂觀的漫天要價最終可能導致房屋空置。米勒便表示，他對目前這種不切實際的定價感到意外，認為許多過於樂觀的房東很可能會錯失良機，最終將不得不回調價格。

精華 FAQ

  • 隨著賽事臨近，大紐約地區短租需求明顯升溫，許多房東趁機調高租金，與比賽日期掛鉤的房源幾乎都翻倍，熱門時段漲幅尤為驚人。

  • 位於新澤西州西紐約市、距大都會人壽體育場約十五分鐘車程的六居室，決賽前晚租金從每晚865元暴漲至1萬4185元，漲幅高達1539%。

  • 市場人士認為這波加價雖是難得商機，但許多房東定價過於樂觀，可能嚇跑租客導致房屋空置，最後還得回調價格才能順利出租。

世界盃 房價 新澤西州

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