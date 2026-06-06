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長島蘇福克郡發布銀色警報 尋找患帕金森症78歲亞裔男子

記者高雲兒╱紐約即時報導
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長島蘇福克郡警方發布銀色警報，尋找一名患有帕金森症且不會說英語的78歲亞裔男子M...
長島蘇福克郡警方發布銀色警報，尋找一名患有帕金森症且不會說英語的78歲亞裔男子Mochang Im。(蘇福克郡警方提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘇福克郡警方發布銀色警報，尋找失蹤的78歲亞裔男子Mochang Im。
  • 重點二：男子患帕金森症且不會說英語，最後於3日上午在長島住處被看見。
  • 重點三：警方稱他疑徒步離家，常走Portion Road及Middle Country Road一帶。

長島蘇福克郡警方發布銀色警報(Silver Alert)，尋找一名患有帕金森症且不會說英語的78歲亞裔男子Mochang Im。警方表示，他最後一次被看見是在3日上午約9時，地點為他位於長島的住處。

警方描述，該男子為亞裔、光頭，身高約5呎3吋，體重約140磅，棕色眼睛。他被認為是徒步離開，可能仍在Centereach或周邊社區。警方表示，他平時常沿蘇福克郡的Portion Road或Middle Country Road步行，前往附近購物中心及商家。

警方指出，該男子沒有車、手機或錢包。失蹤時，他身穿深藍色羽絨外套、深藍色運動褲、白藍色球鞋，並戴藍色帽子。任何人如掌握下落，請立即撥打911，或聯絡蘇福克郡警局第六分隊，電話為(631)854-8652。

蘇福克郡警方表示，銀色警報是當地一項尋人機制，用於協助尋找失蹤且有特殊需要的人士，並透過媒體向公眾發布相關資訊。

精華 FAQ

  • 警方是為了尋找失蹤的78歲亞裔男子Mochang Im。由於他患有帕金森症且不會說英語，屬於需要特別協助的失蹤人士，因此啟動銀色警報擴大尋人。

  • 警方表示，他最後一次被看見是在3日上午約9時，地點是他位於長島的住處。之後推測他徒步離開，目前可能仍在Centereach或周邊社區。

  • 任何人若掌握他的下落，應立即撥打911通報，或直接聯絡蘇福克郡警局第六分隊，電話是(631)854-8652，以便警方迅速展開協尋。

長島 亞裔

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