長島蘇福克郡發布銀色警報 尋找患帕金森症78歲亞裔男子
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長島蘇福克郡警方發布銀色警報(Silver Alert)，尋找一名患有帕金森症且不會說英語的78歲亞裔男子Mochang Im。警方表示，他最後一次被看見是在3日上午約9時，地點為他位於長島的住處。
警方描述，該男子為亞裔、光頭，身高約5呎3吋，體重約140磅，棕色眼睛。他被認為是徒步離開，可能仍在Centereach或周邊社區。警方表示，他平時常沿蘇福克郡的Portion Road或Middle Country Road步行，前往附近購物中心及商家。
警方指出，該男子沒有車、手機或錢包。失蹤時，他身穿深藍色羽絨外套、深藍色運動褲、白藍色球鞋，並戴藍色帽子。任何人如掌握下落，請立即撥打911，或聯絡蘇福克郡警局第六分隊，電話為(631)854-8652。
蘇福克郡警方表示，銀色警報是當地一項尋人機制，用於協助尋找失蹤且有特殊需要的人士，並透過媒體向公眾發布相關資訊。
警方是為了尋找失蹤的78歲亞裔男子Mochang Im。由於他患有帕金森症且不會說英語，屬於需要特別協助的失蹤人士，因此啟動銀色警報擴大尋人。 警方表示，他最後一次被看見是在3日上午約9時，地點是他位於長島的住處。之後推測他徒步離開，目前可能仍在Centereach或周邊社區。 任何人若掌握他的下落，應立即撥打911通報，或直接聯絡蘇福克郡警局第六分隊，電話是(631)854-8652，以便警方迅速展開協尋。
精華 FAQ
警方是為了尋找失蹤的78歲亞裔男子Mochang Im。由於他患有帕金森症且不會說英語，屬於需要特別協助的失蹤人士，因此啟動銀色警報擴大尋人。
警方表示，他最後一次被看見是在3日上午約9時，地點是他位於長島的住處。之後推測他徒步離開，目前可能仍在Centereach或周邊社區。
任何人若掌握他的下落，應立即撥打911通報，或直接聯絡蘇福克郡警局第六分隊，電話是(631)854-8652，以便警方迅速展開協尋。
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