班森賀1周5起珠寶詐騙 華裔長者易中招…EBT卡也頻傳被盜

市警62分局警員在班森賀華人社區服務中心舉辦社區安全講座。(記者胡聲橋╱攝影)

市警62分局警員4日上午到班森賀華人社區服務中心舉行有關社區安全的警民講座。據62分局警員介紹，他們過去一周接到了五起珠寶詐騙案，今年以來共收到了36宗電子福利卡(EBT卡)盜用案的報告。警方因此將珠寶詐騙和EBT卡盜用作為這次講座的重點。

62分局警員斯科里(Scorie)說，今年四、五月份以來，布碌崙 (布魯克林)班森賀社區的珠寶詐騙案非常猖獗。斯科里說，這些詐騙案的受害者都是長者，尤其是華裔 長者。嫌犯的套路也基本固定，嫌犯開車駛近人行道上的長者，一名嫌犯下車和長者搭訕，在與長者發生身體接觸時盜走長者佩戴的珠寶首飾，然後上車揚長而去。

警員諾戈爾(Eduard Nogol)介紹，這些珠寶詐騙案的背後是一個非常專業化的盜竊團夥，他們經常跨州作案。每年天氣轉暖後，他們作案的頻率就大幅增加。警方現在已經注意到一輛紅色休旅車，通常三名嫌犯同坐一車外出作案。斯科里說，雖然嫌犯外貌有很大差別，但警方懷疑這些嫌犯是來自羅馬尼亞的吉普賽人。為了給在場的老者加深印象，諾戈爾和斯科里在現場扮演了竊賊和受害者，演繹了珠寶被偷盜的經過。

講座現場的一位長者介紹，她和她的朋友上周三出門，朋友脖子上掛著一條金燦燦的大項鍊。她們在人行道上行走時，一輛汽車停在他們旁邊，有一個人還打招呼，讓她的朋友過去。這位長者說，她的朋友非常謹慎，沒有走近那輛汽車，而且這已經不是這位朋友第一次看到這輛車和這些人了。這位長者的陳述得到了兩名警員的讚許，他們強調，老人出門不要和陌生人發生身體接觸，他們還呼籲居民遇到情況，隨時報警。

警員斯科里還介紹，從今年初開始，62分局共收到了36起EBT卡盜用案的報告，警方呼籲居民在使用EBT卡時，要學會識別店家的刷卡機上時是否有側錄設備。在有多種刷卡方式的情況下，要選擇觸碰(tap)刷卡支付，因為這樣更安全。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福擔任這次講座的主持人和翻譯，海灣大道華商會會長李志波介紹了社區的幾起安全事件。