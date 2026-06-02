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NBA總冠軍賽明開打 曼達尼廢「就寢時間」讓學童熬夜看球

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約尼克睽違27年打進總冠軍賽。（歐新社）
紐約尼克睽違27年打進總冠軍賽。（歐新社）

美國職籃NBA紐約尼克隊睽違27年闖進總冠軍賽，隨著3日將迎來賽事第一戰，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)6月1日簽署一紙行政令，將在賽事期間「廢除」學童就寢時間，確保全市學生能守在螢幕前，觀看尼克隊征戰NBA總冠軍賽。

曼達尼在市政廳簽署這項行政令時，現場聚集多名身穿尼克隊球衣的學童，曼達尼在簽署後與學童在文件上留下共同簽署的手印。而受訪的多個學童紛紛展現出驚喜之情，家長們則是露出無奈神情，表示「這幾天對家長來說會滿艱難。」

行政令內文指出，「全體紐約市民，無論年齡，都應為尼克隊的冠軍之路加油。就寢時間不應妨礙紐約市最可愛的小市民為尼克隊加油、完整觀賽的權利。」曼達尼在社群媒體上分享簽署影片及學童合照，並附文寫道，「身為市長，有時必須做出許多艱難決定，但這次不是。」

由於紐約市學校學年將延續至6月26日，學校也並未因此場賽事停課，讓這項行政令象徵意義大於實質。比賽將預計涵蓋至少從6月3日至10日的四場賽事，以及視情況加賽的6月13日至19日三場。屆時也有望看到紐約市隨著比賽進度展爆發出激烈的能量。

NBA總冠軍賽第一場將於3日對戰聖安東尼奧馬刺隊，並在馬刺主場開打，在ABC 7頻道的東部時間晚間8時30分開球，播出。賽程安排向來是電視網與球迷之間的長年矛盾；電視台為配合黃金時段及西岸市場，堅持將比賽排在晚間8時甚至更晚，令仍在就學的年輕球迷難以熬夜追賽。今年總冠軍賽亦不例外。

相比之下，聖安東尼奧的學校已於5月底放暑假，馬刺隊的小球迷們毋需市長頒令，便可安心熬夜看球。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)6月1日簽署一紙行政令，將在賽事期...
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)6月1日簽署一紙行政令，將在賽事期間「廢除」學童就寢時間，確保全市學生能觀看尼克隊征戰NBA總冠軍賽。(取自市長辦公室)

NBA 曼達尼 總冠軍賽

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