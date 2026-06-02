維州5死數十人傷大車禍 聯邦機構向紐約州發出傳票

肇事巴士行經施工區但未減速，連續衝撞前方車輛。（美聯社）

美國交通部(USDOT)下屬的聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)1日發出傳票 ，要求紐約州 提供維吉尼亞州95號州際公路致命車禍嫌犯董靖生(Jing Sheng Dong音譯)所有相關紀錄，包括其商業駕駛執照(CDL)、入門級駕駛員培訓以及任何與調查「7級CDL駕駛學校」(7 CDL Driving School)相關的文件。

FMCSA稱，因為無法通過「其他合理途徑」獲取所需紀錄，因此被迫使用發傳票的方法。該機構要求紐約州在3日上午10時前提供相關文件，並警告說，若紐約州不予配合，將面臨民事或刑事的藐視處罰。

5月29日上午，來自史島的董靖生駕駛巴士從紐約開往北卡羅來納州，該巴士在維州 95號州際公路的一個工程路段未減速避讓，導致至少八輛車捲入「連環相撞」，共造成五人死亡，44人受傷。董靖生被指犯有過失殺人罪，面臨兩項重罪指控。肇事巴士由總部位於北卡羅來納州金斯山(Kings Mountain)的E&P Travel公司經營。董靖生是中國移民，並已入籍。

交通部長達菲(Sean Duffy)在維州大車禍發生後表示，董靖生不會說英語。他也表示，董靖生的商業駕駛執照是紐約州2024年簽發的。

美國的大多數交通標誌，包括電子緊急資訊系統，都是使用英語的。國會正在審議至少六項與商業駕駛執照(CDL)相關的提案。交通部在二月發布了一項規定，要求CDL考試必須使用英語。

紐約州近來與聯邦機構關係緊張。聯邦安全審計發現，紐約州車輛管理局(NYSDMV)在發放非居民商業駕駛執照(non-domiciled CDL)時存在嚴重漏洞。抽查紀錄顯示高達53%的核發被認定為不合規。聯邦機構限期紐約州撤銷這些不符規定的移民卡車司機執照 ，但紐約州並未完全遵循，FMCSA為此扣留了一筆7350萬元的聯邦預算。紐約州政府批評這是一場針對民主黨藍州的政治攻擊，並向上訴法院提告聯邦政府。