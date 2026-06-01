從皇后區大橋移除郭德華名字 曼達尼態度曖昧

「皇后區大橋」儘管於2011年更名為「郭德華-皇后區大橋」(Ed Koch-Queensboro Bridge)，但許多市民至今仍習慣將其稱為「皇后區大橋」或「第59街大橋」。(美聯社)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)去年在競選時，曾表示將支持立法，把前市長郭德華(Ed Koch)的名字從皇后區 大橋(Queensboro Bridge)上移除。但他上任已逾五月，在這一問題上的立場卻撲朔迷離。

「紐約郵報」(New York Post)1日報導，曼達尼在2025年的競選活動中曾傾向於移除前市長在大橋上的冠名；但後來媒體就曼達尼是否仍支持移除該大橋上的前市長冠名一事向市長辦公室尋求置評，卻未獲回應。

據報導，去年選舉期間，LGBTQ+權益組織「吉姆·奧爾斯自由民主俱樂部」(Jim Owles Liberal Democratic Club)發出一份問卷調查；曼達尼與市議會議長梅寧(Julie Menin)以及其他幾位競選市級公職的政界人士，在問卷中均表示支持將郭德華的名字從大橋上移除。

曼達尼在去年4月填寫該俱樂部的問卷表格時明確寫道：「是的，我支持更名。」但如今已擔任市長五個多月的曼達尼是否已改變了其原有立場，尚不清楚。

梅寧所在的選區位於上東區(Upper East Side)，該選區恰好涵蓋了這座大橋；當時她也曾表示，她認為這座大橋的名稱應恢復為最初的「第59街大橋」(59th Street Bridge)。然而她的發言人回覆查詢時表示，此後她改變了主意。發言人說，「她目前不支持，未來也不會支持旨在實現這一目的的立法」，「去年曾有人接洽她，希望她作為共同提案人簽署一份相關的更名法案，但她拒絕了」。

這份問卷是「吉姆·奧爾斯俱樂部」(Jim Owles Club)背書流程的一部分；該俱樂部之所以提出問題，是認為郭德華在處理20世紀80年代那場奪去無數生命的紐約市愛滋病危機時，存在處置不當的問題。

支持更名的其他政界人士中，包括現任公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和主計長李文(Mark Levine)。

儘管該橋已於2011年彭博(Michael Bloomberg)任市長時更名為「郭德華-皇后區大橋」(Ed Koch-Queensboro Bridge)，但許多市民至今仍習慣將其稱為「皇后區大橋」或「第59街大橋」。這座全長3725呎的大橋橫跨東河與羅斯福島，連接曼哈頓與皇后區；據統計，平均每天有近13萬輛機動車、7600名騎行者以及2800名行人從橋上通行。

郭德華曾連任三屆市長，任期長達12年，於1989年卸任；此次更名是在他2013年逝世的前兩年。