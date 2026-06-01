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布碌崙巴斯海灘煙火爆炸 1男多根手指炸斷 另2人燒傷

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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巴斯海灘煙火爆炸導致一名男青年失去數根手指。(谷歌街景)
巴斯海灘煙火爆炸導致一名男青年失去數根手指。(谷歌街景)

布碌崙(布鲁克林)巴斯海灘(Bath Beach)5月31日上午10時剛過，17大道交克羅普西大道(Cropsey Avenue)附近的人行道上發生煙火爆炸，造成三名年輕男子受傷，其中一人失去了數根手指，另兩名年輕男子被燒傷。爆炸導致事發街口交通中斷，救護車和警車迅速趕到現場，當場救治傷者。警方的調查仍在進行中，截止目前尚未有人遭逮捕或指控。

警方稱，三名受傷年輕男子的年齡分別為18歲、19歲和20歲。三人均被緊急送往當地醫院。警方報告稱，18歲的傷者多根手指被炸斷，另外兩名男子手部和臉部燒傷。三名傷者目前情況穩定。

儘管節假日期間，居民區隨處可見煙花爆竹，但在紐約市，即使是消費者級別的供個人娛樂的煙火也是絕對非法的。只有獲得市消防局(FDNY)許可，並由持證煙火承包商舉辦的公共煙火表演才被允許。市消防局的指導意見解釋稱，只有持有適當的許可證與合格證書，才能在紐約市儲存、處理或燃放煙火，未經授權的使用可能會受到罰款和其他處罰。

煙火傷害是夏季一項令人頭痛的「傳統」。美國消費品安全委員會估計，2023年全美急診科接診的煙火相關傷害病例約為9700例，並發現手和手指比其他任何身體部位都更容易受傷。這種爆炸創傷通常需要複雜的重建手術，在更嚴重的情況下，甚至會導致部分或全部手指截肢，隨後需要進行漫長而密集的康復治療。

隨著夏季的來臨和美國建國250周年慶祝活動日益臨近，有更多人燃放家庭煙火，受傷人數可能激增，紐約市有關部門為此呼籲居民不要私自燃放煙花爆竹，以免造成人身傷害。

市府官員表示，如發現煙火造成直接危險，請立即撥打911報警，以便警察和消防員能夠迅速趕到現場。對於非緊急情況下有人出售、儲存或隨意燃放非法煙火的情況，紐約市民可以透過311提交舉報。

美國鳳凰城一間商店店員將煙火擺上貨架。(美聯社)
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