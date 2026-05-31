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維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維吉尼亞州檢方30日表示，涉及維州州際公路致命車禍的華人巴士司機董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)被控兩項過失殺人罪(involuntary manslaughter)，其他指控仍在調查中。這起重大車禍造成五人死亡、數十人受傷，罹難者包括一家四口，他們當時正前往參加一場婚禮。

29日上午，來自紐約史泰登島的董靖生駕駛巴士從紐約開往北卡羅來納州，該巴士在維州95號州際公路上「未減速避讓」，撞上一輛雪佛蘭Suburban休旅車，導致這輛休旅車撞上其他車輛，其中一輛起火。

維州檢察官奧爾森(Eric Olsen)表示，有足夠的證據表明董靖生的駕駛行為構成「刑事過失」。奧爾森表示，調查仍在進行中，但目前收集到的證據顯示，這輛旅遊巴士在撞上多輛在施工區域緩慢行駛的車輛時「速度很快」。這起事故導致至少八輛車連環相撞。

奧爾森表示，在車禍中受傷的董靖生於30日被維州警方逮捕，並在醫院接到重罪逮捕令。每項過失殺人罪最高可判處10年有期徒刑。

這起嚴重車禍罹難者身分已確認，分別是25歲的馬法爾達(Priscilla Mafalda)，她當時正在遭巴士撞擊的第一輛車，也就是那輛Suburban休旅車內。罹難的另外四人是來自麻州的一家四口——唐采夫(Dmitri Doncev)和妻子埃卡特琳娜(Ecaterina)，以及他們的兩個孩子艾米麗(Emily)和馬克(Mark)。他們當時正搭車前往南卡羅來納州參加一場婚禮，車內裝滿了各種自制點心。警方稱，除五名死難者外，另有約44人被送往當地醫院接受救治，其中3人傷勢嚴重。

出事巴士由位於北卡羅來納州金斯山(Kings Mountain)的E&P Travel Inc.營運。根據聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)的紀錄，該公司在過去兩年僅有一起涉及旗下車輛的人員受傷事故。根據北卡羅來納州的紀錄，該公司由劉碩(Shuo Liu，音譯)於2023年11月24日註冊成立。FMCSA網站顯示，該公司營運4輛車，並聘有11名司機。

董靖生被指不會說英語，目前尚不清楚他是否已聘請律師。

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