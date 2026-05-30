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紐約州2685億元預算遲兩月通過 車險、托育、公用事業費率成減負重點

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紐約州2685億元預算遲兩月通過 車險、托育、公用事業費率成減負重點

記者高雲兒╱紐約即時報導
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州長霍楚(Kathy Hochul)在本輪預算談判中力推多項降低生活成本措施。(...
州長霍楚(Kathy Hochul)在本輪預算談判中力推多項降低生活成本措施。(取自州長辦公室)

紐約州2026至2027財政年度預算本周正式通過，總額達2685億元。這份預算比原定4月1日期限晚了57天，是16年來最晚通過的一次。儘管協商過程引發透明度與閉門協商的批評，預算內容仍以民生減負為主要焦點，其中車險改革、托育擴充、公用事業費率監督被視為最直接影響紐約家庭日常開銷的三大政策。

州長霍楚(Kathy Hochul)在本輪預算談判中力推多項降低生活成本措施。車險改革是本次預算的重要突破口——州府納入調整汽車保險制度的相關措施，希望藉此降低保費壓力，回應紐約民眾近年對車險成本持續上漲的普遍抱怨。對許多駕車通勤的家庭來說，車險與油價、房租一樣，已成為每月最沉重的固定支出之一。

公用事業費率方面，預算對水電瓦斯等費率審查程序作出明確修改，旨在讓費率調整過程受到更嚴格的監督，避免家庭能源帳單繼續攀升。近年屢有民眾反映，即便用電或燃氣量未明顯增加，帳單金額卻不斷上漲；州府希望透過程序改革，增加公用事業公司漲價的透明度與難度。

托育與學前教育則是針對育兒家庭的直接協助。預算將擴大兒童照護資源，並推動全州學前教育普及。州府認為，增加托育供給不僅能減輕家庭育兒成本，也有助於家長、尤其是女性重返或留在職場。這項措施被輿論視為本次預算中最能立即反映在家庭支出減少的政策之一。

除了上述三大重點，預算也納入了住房稅制調整。霍楚成功阻止了提高富人所得稅的提案，改為針對紐約市價值500萬美元以上的第二住宅課稅。相關收入將用於支持市府運作與公共服務開支。此外，預算包含數十億美元對紐約市的援助，涵蓋地方服務、教育與基礎設施等領域。

公共雇員福利同樣獲得調整。超過78萬7000名2012年後受僱的公務員將受惠於退休金福利改善。支持者認為，這有助於提升政府部門的招聘能力與人才留任率；但批評者也指出，相關支出可能增加州府長期財政壓力，未來恐需另覓財源。

在民生措施之外，預算也引發了兩大爭議。其一是氣候法要求被延後實施。紐約州原先的氣候法以降低排放、推動能源轉型為目標；州府認為調整部分執行時程可以避免能源成本在短期內進一步推高，減輕民眾負擔。然而環保團體與改革人士強烈批評，此舉削弱了州府對抗氣候變遷的承諾，使州府氣候承諾受到質疑。

其二是移民執法限制。預算納入了限制聯邦移民執法人員進入部分場所如學校、醫院的規定。支持者認為這有助於保護移民社群使用公共服務時的安全感；反對者則擔心可能干擾聯邦執法，具體執行效果仍有待觀察。

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