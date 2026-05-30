紐約布希維克街頭藝術節 6台灣藝術家登場

六位受邀參與本屆布希維克街頭藝術節的台灣藝術家。左起為Colasa、Candy Kuo、傅星翰VASTAR、黑雞先生Mr. Ogay、ALLO愛羅與布雷克Blackzao。(記者馬璿／攝影)

駐紐約台北文化中心為慶祝其成立35周年，與布碌崙 (布魯克林 )知名街頭藝術計畫「The Bushwick Collective」合作，邀請六位台灣壁畫與街頭藝術家參與「布希維克街頭藝術節」(Bushwick Collective Block Party)，於布希維克街區創作多幅大型壁畫作品，透過藝術打造台美文化交流。

此次受邀參與的藝術家風格各異，過去亦分別有多次國際聯展和創作經驗，包含黑雞先生Mr. Ogay、Colasa、傅星翰VASTAR、ALLO愛羅、布雷克Blackzao，以及現居德州 的台裔美籍藝術家Candy Kuo。

而針對本次的合作，「The Bushwick Collective」創辦人費加洛拉(Joe Ficalora)表示，本次與紐文中心的合作別具意義，除紐文中心多年累積厚重的歷史底蘊，這場活動本身對他也帶有濃厚的個人情感。他是第一代西西里裔美國人，父親1991年在紐約遇害，母親則因腦癌辭世。失去母親後，他在毫無規畫的情況下創辦了這個計畫，「我只是不斷地做下去，因為我開始感覺不那麼孤單，母親不在的空缺，我因為認識這些人、聆聽他們的故事而慢慢得到填補。」

The Bushwick Collective的核心精神在於珍惜當下、以人與人之間真實的連結取代一切形式主義，這也是為何他與紐文中心和參展的藝術家們一拍即合，甚至透過分享台灣零食，也讓他想起了家的記憶。「這次合作讓我們有了一個更大的家族。」

而每位藝術家對於塗鴉藝術發源地的紐約也有著不同的記憶與情感。居住在德州的Candy Kuo本次的作品將東方元素結合她的家庭關係，打造出一幅兼具詩意、感性與熱情的作品。她表示，社區內的公共藝術能穿越語言與地域的限制連結人與人之間的情感，當人們開始熱愛、接受噴漆藝術，便能更友好地打開陌生人之間的對話。

Colasa也分享自己在紐約締結的奇妙緣分，創作途中一名服裝設計師偶然的被他的作品吸引，甚至以壁畫為背景拍攝社群軟體的短片，讓他留下深刻印象。另有一名自稱為「上帝」(Jesus)的男子逗留並和他對話，種種機緣巧合都讓他印象深刻。

傅星翰則分享，紐約充滿各式異文化的媒合，街頭藝術跟噴漆更是普遍，讓他深刻感受到「要觀世界才有世界觀」的重要性。不過，由於自己被分配到的空間涵蓋大面積的鐵門，成為創作別具挑戰的部分，「但這就是街頭藝術迷人的地方，永遠都有意想不到的驚喜。」

同樣被分配到鐵門的黑雞有著相似的想法，他對於材質不一的牆面的處理方式是「見招拆招」，且由於草稿和現場的差異甚大，他必須運用不同的技術慢慢修正，並將作品最重要的部分改繪至較為平坦的空間。

負責本次文化部「Taiwan POP台灣上奅－曼哈頓台灣文化黑潮」主視覺的藝術家布雷克，則與新生代藝術家ALLO愛羅合作，以「愛是是宇宙中心」為主題，希望結合台灣廟宇文化與塗鴉，創造出西方社會中較難見到的景象。ALLO愛羅表示，過去在台灣他鮮少與業內前輩合作，但紐約彷彿有神奇的魔力將人們聚在一起，「來這裡好像什麼都會發生。」

本次街頭藝術節除舉辦藝術家座談外，30日的封街派對更是一大重點，不僅展出超過50幅來自世界藝術家的創作，亦有整日的音樂秀和表演。之後，所有壁畫將在現場保留一年時間，供所有民眾欣賞駐足。

藝術家傅星翰VASTAR結合寫實畫風與老美式漫畫風格呈現本次的創作，近年亦以「小丑」、「蝙蝠俠」等作品受到國際關注。(記者馬璿／攝影)

藝術家Colasa雖出身美術本科系，但其作品風格以非傳統抽象形式轉化街頭塗鴉，獨特風格曾受邀參與國際多個大型藝術聯展。(記者馬璿／攝影)

紐文中心與街頭藝術計畫「The Bushwick Collective」合作，邀請六位台灣藝術家在布碌崙布希維克街區完成五幅大型壁畫創作。圖為藝術家布雷克Blackzao。(記者馬璿／攝影)

本次活動為文化部「Taiwan POP 台灣上奅—曼哈頓台灣文化黑潮」計畫項目之一，旨在深化台美文化交流。圖為黑雞先生Mr. Ogay的作品。(記者馬璿／攝影)

藝術家布雷克Blackzao與ALLO愛羅本次一同創作，透過結合女性肖像和台灣宗教傳統元素，讓紐約的觀者看見東西方文化的巧妙融合。(記者馬璿／攝影)

紐文中心與街頭藝術計畫「The Bushwick Collective」合作，邀請六位台灣藝術家在布碌崙布希維克街區完成五幅大型壁畫創作。圖為藝術家ALLO愛羅。(記者馬璿／攝影)

在台北出生、德州長大的Candy Kuo，將東方特色的老虎、蓮花等元素為基底，並結合自己的女兒、父親等家族記憶的明亮色彩噴灑在牆面上。(記者馬璿／攝影)

藝術家黑雞先生Mr. Ogay作品特色圍繞在顛覆世俗價值觀，並在繽紛色彩中隱藏對台灣的文化關懷，亦特別將台灣的特色建築融合在本次的壁畫創作中。(記者馬璿／攝影)