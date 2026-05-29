紐約暴雨愈來愈常見…皇后區民代救助受災戶 促改善基建

李琳達表示，上周暴雨當晚當地積水一度淹沒車輛。(市議員李琳達辦公室提供)

近日，皇后區 多名民選官員針對上周強降雨造成的積水與財產損失展開後續行動，協助受災居民申報損失、獲取物資，也要求市府加快改善排水與防洪基礎設施。多名民代指出，短時強降雨已不再是偶發事件，皇后區多個低窪社區和老舊排水系統面臨的壓力正日益加劇。

市議員李琳達 (Linda Lee)辦公室本周與市清潔局、應急管理辦公室及其他組織合作，前往霍利斯(Hollis)向受災家庭提供食物等援助。李琳達表示，上周暴雨當晚當地積水一度淹沒車輛，並流入部分民宅，對居民生活造成實際影響。

代表森林小丘(Forest Hills)一帶的市議員舒曼琳(Lynn Schulman)也表示，上周的暴雨再次暴露皇后區排水系統不足。她指出，過去被視為「一代人才遇到一次」的風暴，如今已變得愈來愈常見，但城市基礎設施並未跟上氣候變化帶來的新現實。她說，不能再要求居民一次次為下一場暴雨做準備，而讓淹水成為生活常態。

舒曼琳表示，其選區部分地區在暴雨中嚴重積水，部分商家也遭遇水浸，店面受損、生計受影響。她表示，市府計畫在全市更換集水井，相關工程今年夏天將率先在皇后區第12、13及14社區委員會轄區展開。她肯定市府對排水設施的投入，同時強調將繼續為自己選區爭取更多防洪與基礎設施資源。

皇后區的淹水問題由来已久。2021年颶風艾達殘餘風暴襲擊紐約時，皇后區是全市傷亡最嚴重的地區之一，部分居民在地下室或半地下室住處遇難；霍利斯、皇后村等內陸社區此後也長期要求市府改善排水系統。類似問題在法拉盛及東北皇后區同樣存在，市議員黃敏儀表示，居民不應每逢暴雨都擔心家園受損。2024年，市府宣布一批防洪及風暴應對項目，內容包括升級下水道、改善雨水收集設施、增設綠色基礎設施等。

市府提醒，因暴雨造成財產損失的居民與商家，可至reportdamage.nyc.gov申報損失，也可撥打311或登入nyc.gov/311申請相關服務。