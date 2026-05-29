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甘迺迪機場強化伊波拉病毒檢查 曾出入這些國家者需篩檢

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約甘迺迪機場檔案照。(記者張宗智／攝影)
紐約甘迺迪機場檔案照。(記者張宗智／攝影)

美國疾病防治中心(CDC) 27日宣布，紐約市甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)將強化伊波拉病毒入境篩檢計畫，並對來自中非及東非疫情爆發地區的旅客實施健康篩查。

根據CDC公告，自27日深夜11時59分起，甘迺迪機場成為全美第四個設立公共衛生篩檢站的指定機場，其餘三處分別為維吉尼亞州杜勒斯國際機場(Washington Dulles International Airport)、喬治亞州亞特蘭大哈茲菲爾德—傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)，以及德州休士頓喬治・布希洲際機場(George Bush Intercontinental Airport)。

此篩檢對象針對凡在過去21天內曾前往剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹的旅客，入境時須經由上述四座指定機場通關。旅客須回答健康相關問題、申報潛在接觸風險，衛生官員並將進行體溫量測及症狀檢查。

CDC在X聲明指出，入境公共衛生篩檢是多層次防疫策略的一環，該策略同時涵蓋海外出境篩檢、航空公司病例通報及抵達後的公共衛生監測。

自剛果民主共和國及鄰近的烏干達爆發由本迪布焦病毒(Bundibugyo virus)引發的伊波拉疫情，現已造成逾300例疑似病例、88人死亡。為因應病毒擴散，聯邦當局本月稍早啟動上述篩檢措施，而目前針對該病毒尚無可用疫苗。

世界衛生組織(WHO)亦於5月17日宣布此次疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」，美國疾管中心亦暫時限制曾前往疫區的非美國公民及合法永久居民入境。

適逢今夏北美舉辦國際足總世界盃(FIFA World Cup)，美國、墨西哥與加拿大三國27日聯合發表聲明，宣布針對來自非洲伊波拉高風險地區的旅客，將實施協調一致的公共衛生旅行防疫措施。

德州 CDC 休士頓

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