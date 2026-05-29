世界盃比賽日封路管制 42街公車專用、賓州車站周邊禁行

紐約市府29日宣布世界盃(World Cup)賽事日交通管制方案。賽事日當天，42街將全線改為公車專用道，賓州車站(Penn Station)周邊亦將實施封路措施。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府29日宣布世界盃 (World Cup)賽事日交通管制方案。賽事日當天，42街將全線改為公車專用道，賓州 車站(Penn Station)周邊亦將實施封路措施。市府呼籲市民賽事日避免驅車穿越中城，以應對估計逾120萬名訪客湧入大都會地區所帶來的交通壓力。

據計畫，在6月及7月的八個賽事日，42街從第一大道至第十二大道路段，將僅限世界盃接駁巴士及大都會運輸署(MTA)公車行駛，賽前六小時至賽後三小時禁止私家車進入；決賽日(7月19日)的封路時間則延長至賽前六小時。西40街(第八大道至第十一大道)及西41街(第八大道至第十大道)同樣只准公車行駛。此外，第六大道由42街至59街最東側兩條行車線，將臨時改為公車專用線，以疏導中城交通。

世界盃購票球迷前往賽事場地大都會人壽球場(MetLife Stadium)，主要有兩種交通方式：乘搭新澤西運輸局(NJ Transit)火車來回票，票價98元；或乘坐20元的接駁巴士，接駁點設於中央車站(Grand Central Terminal)、哥倫布圓環(Columbus Circle)及港務局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)。市府表示，上述安排將讓接駁巴士以快速不停靠方式直達球場。

在賓州車站 一帶，前往大都會人壽球場的球迷須同時出示世界盃門票及新澤西捷運票方可進入候車大廳，市府將在站外設置排隊區。33街(第七至第八大道間)及32街(第六至第七大道間)將實施封路管制，最早將於賽前四小時開啟。

市交通局(DOT)局長弗林(Mike Flynn)表示，封路計畫將確保絕大多數球迷能以公共運輸無縫抵達球場，而不必駕車造成壅堵。市府還將在每個賽事日啟動「堵車警示日」機制，促請市民步行、騎車或搭乘公共運輸出行。

貨車方面，在曼哈頓30街至60街、東河至哈德遜河(Hudson River)之間的範圍，賽前最多六小時至賽後三小時將限制送貨卡車進出。轎車、廂型車、貨運單車等小型送貨車輛，以及緊急或市政服務車輛不受限制。