紐約州「無人認領資金」加碼 主計長親赴華人商家送錢

獲得8344元的布碌崙旺村居老闆Jeff在8大道開業24年，他原本並不知道無人認領資金這件事，但能拿到款項讓他相當開心。(記者馬璿／攝影)

紐約州 「無人認領資金」的自動快速返還計畫(Expedited Payment Program)自去年上路後，自動退款金額上限由先前的250元加碼至5000元。29日上午，州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)與當地民代造訪布碌崙 (布魯克林)8大道退還多個商家的資金，最高額店家當日獲得逾8000元的支票。

當日由市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚賀立寧與州眾議會選區領袖謝曉瓊帶領，與多個社區商會與協會代表一同走訪8大道。包含華埠眼鏡、正業果菜肉食公司、老五超級市場、龍寶餅屋、旺村居海鮮菜館等多個商家皆收到逾千元的還款。其中，獲得8344元的旺村居老闆Jeff在8大道開業24年，他表示原本並不知道無人認領資金這件事，但收到民代通知並提交店主資訊後便順利拿到此款項，讓他相當開心。

狄拿波利也指出，他來8大道是為了在亞太裔傳統月讓商家獲得應得的款項，許多民眾以為此款項為詐騙行為，但他希望透過外展活動讓大眾知道此事為真。他表示，他的辦公室目前持有5700萬個無人認領款項帳戶，共計有200億元資金尚未被兌現。款項來自從未兌現的支票及長期休眠的銀行帳戶，資金永不過期，且全額歸還、不收取任何手續費，僅可能因款項類別不同而收取不定比例的稅。

莊文怡表示，此次還款是其辦公室與主計長辦公室相互合作的成果，但許多人可能因誤認為詐騙或未聽聞此事而遲遲未領取。

賀立寧補充，許多居民並不知道無人認領資金一事，但州主計長親自造訪能增加此事的可信度，相信也能促成更多人領取資金。他也呼籲欲了解詳情的民眾可至民代辦公室查詢。

「無人認領資金」計畫由州主計長狄拿波利辦公室於2025年1月推出，旨在找出來自舊銀行帳戶、未兌現支票等「被遺忘」的資金，並將金額返還給合法持有人；最初設有250元上限，且是該辦公室直接向資金合法持有人寄出支票，無須當事人主動提交申請。

民眾可以透過州主計長的官方網站osc.ny.gov/unclaimed-funds，輸入姓名或公司資訊、或致電(800) 221-9311，查詢自己是否有資格領回資金；持有人毋須主動提出申請，系統會主動辨識資金並核實持有人身分，之後州府會寄信通知當事人即將收到支票，民眾收到支票後若想查驗真偽，可前往網站osc.ny.gov/verify。

29日上午，州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)與當地民代造訪布碌崙(布魯克林)8大道退還多個商家無人認領資金。(記者馬璿／攝影)