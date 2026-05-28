畢業季 皇后學院華裔畢業生談AI時代就業

剛完成學業的會計畢業生周Jenny表示，能夠順利畢業，心情十分開心。(記者高雲兒╱攝影)

皇后學院(Queens College)28日舉行2026屆畢業典禮，多名華裔 畢業生在喜迎畢業的同時，也開始面對就業、升學 與人工智能 (AI)時代的職場挑戰。受訪學生表示，AI正在改變工作方式，但尚未取代人的專業思考與判斷；對剛畢業的年輕人而言，學會使用新工具、累積實務經驗並保持學習能力，將成為進入職場後的重要課題。

剛完成學業的會計畢業生周Jenny表示，能夠順利畢業，心情十分開心。她說，自己接下來將進入四大會計師事務所工作，能找到與所學相關的工作機會，讓她對畢業後的職場生活抱有期待。談到AI是否會影響年輕人就業，她認為影響確實存在，但不必只從負面角度理解。

她說，AI像是一項工具，可以帶來幫助，也可能帶來挑戰，關鍵在於人如何使用。她認為，AI可以提高工作效率，協助處理資料、整理資訊，但年輕人仍需要具備真正的專業能力，不能完全依賴工具。

另一名會計畢業生陳秀美表示，畢業當天最大的感受是「終於畢業了」。她說，自己目前已有工作經驗，雖然現職不完全等同於未來想走的專業方向，但其中也包含管理、帳務及溝通等內容，讓她對職場有了一定了解。她希望接下來能找到更符合自己所學與職業規劃的工作。

談到AI對就業市場的影響，陳秀美說，現在許多行業都受到科技發展影響，一些重複性工作確實可能被AI取代，科技公司裁員、自動化工具進入辦公室，也讓年輕人感受到壓力。不過她認為，仍有很多工作是AI難以完全取代的，特別是需要人際溝通、現場管理、客戶服務與實際判斷的部分。她以自身擔任的餐館經理工作為例表示，與人打交道、處理現場狀況、理解客戶需求，都不是AI可以完全完成的。

同樣在畢業典禮現場受訪的徐佩珊主修會計方向。她表示，自己已經找到工作，將於今年11月入職會計與諮詢公司EisnerAmper。對於不少畢業生關心的就業問題，她說，AI目前並沒有明顯影響她找工作。

徐佩珊表示，近年圍繞AI是否會取代專業工作的討論很多，但以她所了解的情況來看，AI目前並未真正取代相關專業工作，而是更多被企業整合進工作流程，用來提高效率。她說，許多公司正在建立或使用自己的AI工具，幫助員工處理部分工作，但這些工具不能取代人的思考。她認為，AI可以協助員工更有效率地完成任務，但專業判斷、理解問題、分析情況與承擔責任，仍然需要由人來完成。

徐佩珊(中)表示，AI目前並未真正取代相關專業工作，而是更多被企業整合進工作流程。圖為徐佩珊和家人。(記者高雲兒╱攝影)