布碌崙日落公園超市門前發生襲擊 1死1傷

日落公園6大道一家超市前發生襲擊事件，造成一死一傷。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林 )日落公園 一家超市門前28日凌晨發生一起襲擊事件。一名35歲男子被刀刺身亡，另一名36歲男子臉部被劃傷。

警方稱，28日凌晨4時55分左右，市警72分局截獲911報警，在日落公園6大道交50街處的一家名為City Fresh Market的超市前發生了一起襲擊事件。這是一家24小時營業的雜貨店，這家雜貨店旁邊就是一家名為「馨馨食品公司」的華人食品店。

警員到達現場後，發現一名35歲男子昏迷不醒，軀幹有多處刀傷，背部被刺兩刀，胸部被刺一刀；另一名36歲男子臉部被割傷。急救人員趕到現場，將35歲男子送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital—Brooklyn)急救，但這名男子因傷勢過重不治。另一名36歲男子被送往同一家醫院接受治療，目前情況穩定。警方稱，行凶者身穿黑色襯衫、黑色牛仔褲和黑黃相間的運動鞋，最後一次被人看到時正沿著6大道向南逃跑。

事發後警方封鎖了整個街區的西側人行道，估計襲擊事件發生時有過追殺的經過，在整個街區的人行道上都留下了證據。警方沒有說明是什麼原因導致這起致命的襲擊事件。不過據知情者稱，這是一起西語裔人之間的鬥毆，與華裔社區無關。一般而言，日落公園5大道及以西大多為西語裔聚居區，5大道以東以亞裔居民為主，6大道正好屬於混居區。

目前警方對此案的調查仍在進行中，警方正在事發地區搜尋監控錄像，尋找攻擊者的形貌和行蹤。目前尚未有人被逮捕，警方也沒有公布死者的身分。