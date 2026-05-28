領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

自「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)通過後，聯邦政府已更改針對糧食券 (SNAP)受益人的工作要求，新規將於6月1日起正式執行。紐約市 官員警告，全市近4.35萬名受益人面臨失去福利的風險，全州受影響家庭恐逾30萬戶。

根據市府數據，截至2026年3月，紐約市共有逾170萬居民領取SNAP福利。市府評估，其中約12萬6400人須遵守新工作規定且不符合任何豁免條件，截至目前，逾8萬人已能證明合規，但仍有近4萬3500人尚未達標。

根據哈佛大學甘迺迪學院的研究，大而美法案計畫在未來10年內削減SNAP資金約1870億元，相當於縮減20%，並對工作要求、資格認定及可購買食品類別均做出調整。紐約州 過去長期以高失業率為由獲得工作要求豁免，但隨著上述法案生效，豁免資格已告失效，新規已自今年3月1日起生效，並給予受益人三個月寬限期，即最早將於6月1日起削減不合規者的福利。據州長辦公室去年8月發布的公告估計，全州逾30萬戶家庭可能因工作要求等新規而失去部分或全部福利。

市府數據顯示，尚未符合新規定的受益人中，約40%年齡介於18至30歲之間，整體而言近60%為男性。官員指出，年輕人與身障老年人等族群不同，往往不符合豁免條件，是導致此一現象的主因之一。

新工作要求主要針對18至64歲、身體與心理被認定具備工作能力、沒有14歲以下子女、且未符合任何豁免條件的「可工作無扶養責任成人」(Able-Bodied Adults Without Dependents，ABAWDs)，若如未遵守聯邦工作要求，補助將被取消或受限。居民可登錄網站查詢帳戶中的ABAWD通知，相關信件亦已郵寄至各受益人。

根據新ABAWD規定，若要在每三年中持續領取超過三個月的福利，受益人每月須完成80小時的工作、參加人力資源局(HRA)核准的培訓計劃、參加由勞工部或退伍軍人事務部主辦的退伍軍人培訓計畫，或參加勞動力創新與機會法(WIOA)及貿易法下的培訓計畫任一項目。人力資源局另表示，受益人亦可透過參加局方核准的工作體驗活動，或從事社區服務志願工作達到要求，每月服務時數須等於家庭SNAP福利金額除以州最低工資，對紐約州居民約為每月14至17小時。

對新規有疑問的受益人，可致電718-SNAP-NOW(718-762-7669)聯繫人力資源局尋求協助，或前往 nyc.gov/AccessHRA查詢相關資訊。