紐約7月進入「超級警戒」警員12小時輪班 為迎接這活動

紐約市警察。（路透）

據雅虎新聞網報導，紐約市 正為一個高度警戒的夏季做準備，並計畫在7月的特定時段大幅增加警力部署。

紐約市警察局（NYPD）局長蒂池（Jessica Tisch）在一份內部備忘錄中通知部門，大多數制服警員將被要求於7月1日至7月7日期間執行12小時輪班，且不排除在其他日期進一步延長工時安排。

據NYPD發言人表示，此次延長工時的主要原因是「前所未有的威脅環境」，以及城市同期將舉辦多項大型活動，包括國慶日（7月4日）、NBA總決賽、世界盃 ，以及「美國建國250周年」等相關慶祝活動。

在備忘錄開頭，蒂池讚揚了部門在國殤日周末期間的表現，並指出隨著夏季開始，「節奏只會愈加緊湊」。

她寫道，「我們正在為一系列重大且相互重疊的活動做準備，世界盃、NBA總決賽、Sail 250，以及當然還有7月4日。每一項活動都將帶來大量人潮、複雜的執勤挑戰，以及對本部門的重大需求。所有這些都發生在一個更高威脅等級的環境中。」

她進一步表示，「鑒於這些前所未有的需求，我們將在7月1日至7月7日期間，對大多數穿制服的警員實施12小時輪班制。」

她也提到，隨著7月中旬世界盃決賽臨近，不排除進一步調整人力部署的可能。

備忘錄最後，蒂池向全體警員表達感謝之意，「我清楚這一切對你們意味著什麼，我不會輕忽。你們一次又一次展現出本部門在高壓情境下的應對能力。你們以專業、韌性，以及對這座城市期望的清晰理解迎接每一項挑戰。」