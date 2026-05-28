紐約地鐵衝浪死傷意外屢傳 警指鑰匙外流恐成禍首

近年由於社群媒體推波助瀾，使得「地鐵衝浪」(subway surfing)事故持續發生，更發生多起死亡意外。圖為紐約地鐵示意圖。(美聯社)

近年由於社群媒體 推波助瀾，使得「地鐵衝浪」(subway surfing)事故持續發生，亦發生多起死亡意外。紐約市 警局(NYPD)官員周三表示，造成此現象的原因除了網路外，地鐵萬能鑰匙和大都會運輸署(MTA )無線電設備易於取得，也讓此類事件不斷發生。

市警捷運系統主管古洛塔(Joseph Gulotta)表示，自2023年以來，已有76人在進行地鐵衝浪時被查獲持有可用於打開列車後門的交通鑰匙。這類鑰匙。外展工作者納扎里奧(Norma Nazario)表示，青少年利用偷來的萬能鑰匙打開上鎖的駕駛室車門及通往隧道系統的地面艙口，曾有人目擊他們在鐵軌上行走、攀附在列車後方外側，甚至試圖移動停靠中的列車。

古洛塔也補充，調查後除了發現許多青少年會從從列車長值班室偷竊這些鑰匙外，指出部分鑰匙甚至可在亞馬遜(Amazon)網站購得。「他們會尋找隨意放置的MTA袋子，也會強行闖入駕駛室。」

因地鐵衝浪失去兒子的納扎里奧以過來人身分提醒家長多加留意孩子的情況，她表示，在兒子過世後看見孩子身穿MTA發放的背心、手持該機構無線電設備的照片，稱「社群媒體持續推動著這一切。」

雖MTA近年透過多元廣播與外展活動試圖勸戒，但仍難以阻止事故不斷發生。本月22日，一名14歲男孩與一名18歲青年一同攀附J線列車進行地鐵衝浪，穿越威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)時墜落，前者不治身亡，後者傷勢危急。NYPD運輸無人機小組亦發現一名13歲及一名14歲青少年騎乘於一班駛往曼哈頓的J線列車頂部，正穿越威廉斯堡大橋。警方表示，14歲少年持有MTA列車鑰匙，被控持有贓物、持有爆竊工具及魯莽危害罪，13歲少年則被控刑事侵入及魯莽危害罪。

警方數據顯示，2025年1月1日至2月9日期間，共有17人被捕、2人受傷，無死亡案例。NYPD表示，2024年全年共逮捕229人、15人受傷、6人死亡，2023年則為逮捕135人、10人受傷、5人死亡。NYPD亦指出，截至目前，警員和運輸人員在2026年已成功攔截83起地鐵衝浪事件，2025年同期為81起，2025年全年則為162起。

目前NYPD已開始擴大執法與外展行動。一支專責小組每天兩次在7號線、J線和6號線等高架線路上空操作無人機，出勤時間配合上學及放學時段。NYPD破壞公物小組亦與刑事偵探聯手，對每起地鐵衝浪及擅入鐵軌事件展開調查。警員也負責與MTA協調，在發現衝浪者時對列車發出警示並扣押列車。被捕青少年一律移送家事法庭處理。