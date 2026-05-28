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一夜連殺4遊民 華埠連環兇手頂格判刑

記者許君達╱紐約即時報導
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在華埠一夜之間連殺四名遊民並重傷一人的罪犯桑托斯被判處40年至終身監禁，在沒有死...
在華埠一夜之間連殺四名遊民並重傷一人的罪犯桑托斯被判處40年至終身監禁，在沒有死刑的紐約州，此刑罰已屬頂格。圖為民眾在華裔遊民郭全(Chuen Kok)的遇害處獻花。(記者顏嘉瑩/攝影)

因在曼哈頓華埠殺害和謀殺未遂多名遊民而被定罪的殺人犯桑托斯(Randy Santos)28日被判處40年至終身監禁的重刑。

根據法庭文件，現年31歲的桑托斯在2019年10月5日凌晨的半個小時內，在華埠瘋狂殺戮四名睡在街頭的遊民，並導致另一名受害者重傷。當日凌晨1時30分左右，桑托斯在東百老匯17號門外的人行道上發現被害人曼森(Anthony Manson)，隨即找來一根金屬棒，猛擊曼森頭部七次，致其當場死亡。隨後，桑托斯又穿過馬路，在東百老匯2號門外，用同一根金屬棒毆打三名遊民。第一輪襲擊結束後，他先是離開現場，隨後又返回，再次擊打三名受害人，最終導致兩死一傷。

在連殺三人後，桑托斯丟掉凶器，穿過包厘街(Bowery)，在華埠宰也街(Doyers Street)南口附近發現正靠在街邊睡覺的83歲華人遊民郭全(Cheun Kok)。此後，桑托斯返回東百老匯，撿回剛丟掉的金屬棒，回到宰也街，猛擊郭全的頭部三下。所幸在本次行凶時，有目擊者迅速報了警。警方趕到現場時，郭全已不治，但警方很快便在附近的茂比利街(Mulbery Street)交堅尼路(Canal Street)處發現仍然手持行凶金屬棒的桑托斯，並將其逮捕。

在後續調查中，檢方還發現桑托斯在殺人前數日，還曾在曼哈頓雀兒喜附近作案。2019年9月27日，桑托斯在雀兒喜濱水區多次擊打一名睡在長椅上的遊民頭部和頸部，然後試圖將受害者推入河中，但未能得逞。

2026年2月19日，紐約州高等法院陪審團裁定桑托斯四項一級謀殺、一項一級謀殺未遂、一項二級謀殺未遂和一項一級襲擊未遂罪成立。在5月28日的量刑裁決中，法官宣布桑托斯的刑期為40年至終身監禁。由於紐約州已廢除死刑，因此他所獲的刑期已屬頂格。負責檢控該案的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，桑托斯的罪行「駭人聽聞」，表現出他對生命的「令人髮指的漠視」。

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