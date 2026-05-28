紐約夜生活鬆綁 州府不再管酒吧、餐廳顧客跳舞
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)28日宣布一項新政策，即日起「紐約州酒類管理局」(State Liquor Authority，簡稱SLA)將不再要求業者申請飲酒執照時申報是否允許顧客跳舞，也不再將顧客跳舞相關資訊列入審核考量中。
新政策的重點包括，SLA不再將顧客是否跳舞的相關回答，列入現場酒牌申請審查項目中、業者不再需要在酒牌申請、營運方式變更申請、市政通知表、公眾利益問卷等文件中說明是否允許顧客跳舞、申請人可以留空相關問題，不會影響審核結果；新規適用於所有的申請案例，包括目前尚未核准、仍在審查中的案件。
霍楚表示，該政策是支持現場表演、藝術娛樂產業以及推動夜生活與餐飲業現代化努力的一部分，「紐約的餐旅業無可比擬，而我們的餐廳、酒吧和夜生活正是社區活力的重要組成部分」；她認為通過取消這項過時的跳舞限制規定，會讓企業更容易成功，也讓紐約居民與遊客能更充分體驗紐約市獨有的活力與魅力。
紐約市餐旅聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行長Andrew Rigie以及團隊們，均對州府將過時的跳舞限制規定從酒牌審核流程中移除表達支持，「這是在具有歷史意義、帶有歧視色彩的歌舞表演法(Cabaret Law)廢除後的重要一步。」
他們指出，這項改變建立在數十年的倡議基礎上，目標是拆除限制舞蹈與文化表達的過時規範，「紐約居民與來自世界各地的遊客外出是為了聚會、慶祝、跳舞，以及體驗充滿活力的夜生活，而這項措施有助於確保每個人都能更自由、更安全地慶祝與交流。」
目前仍持有酒牌但顧客受跳舞限制的業者，若希望允許顧客跳舞，可申請修改營運方式(method of operation)，SLA強調，未來仍將依據公共便利與利益、整體營運模式等因素審查申請，同時持續執行所有與噪音、擾亂秩序及公共安全相關法規；此外業者仍須遵守所有地方政府關於跳舞、娛樂活動與空間使用的法律、規定及分區要求，更多新政策細節，可至SLA官網查詢。
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